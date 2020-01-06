Konya'nın iki ilçesinde kar tatili 1 gün uzatıldı

Konya'nın Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 7 Ocak Salı günü eğitime verilen kar tatili 1 gün daha uzatıldı.

Hadim ve Taşkent ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilk ve orta dereceli tüm okullarda 07.01.2020 Salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verildiği açıklandı. Ayrıca hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılmasına karar verildi.

KONYA 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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