Konya’nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli

Konya’nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla bugün okullar tatil edildi.

Konya’nın Hadim, Taşkent, Bozkır, Ahırlı, Seydişehir, Hüyük, Akören, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır ve Yalıhüyük ilçelerinde kar yağışından dolayı okullar salı günü tatil edildi. Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü, Huğlu, Yeşildağ ve Gölyaka mahalleleri ile Selçuklu ilçesinin Sızma, Tepekent ve Başarakavak mahallelerinde de okullarda kar yağışı sebebiyle eğitime bugün ara verildi.

KONYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:32

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