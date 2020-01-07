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Başkan Kılca: “Gayretle, samimiyetle ve iyi niyetle çalışınca böyle güzel şeyler ortaya çıkıyor”

İHA

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Başkan Kılca: “Gayretle, samimiyetle ve iyi niyetle çalışınca böyle güzel şeyler ortaya çıkıyor”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.
2019 yılında hayata geçen hizmetler, projeler ile çalışmalarının ele alındığı toplantıda konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “2019’da hep birlikte birbirinden önemli projelere ve hizmetlere imza attık. Gayretle, samimiyetle ve iyi niyetle çalışınca böyle güzel işler ortaya çıkıyor. Tüm meclis üyelerimize ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.
Olağan meclis toplantısında tüm kararlar oy birliğiyle alınırken, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, oturumun başında meclis üyelerinin yeni yılını kutladı.

“Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızla hep iç içe olduk bundan sonra da bu anlayışı sürdüreceğiz”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 2019 yılı boyunca Karatay Belediyesi tarafından hayata geçirilen hizmetler, proje ve çalışmaları içeren bir de sunum yaptı.
Başkan Hasan Kılca, 31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından göreve başlamalarıyla birlikte Karatay’ın büyümesi ve gelişmesi adına güzel hizmetlere imza attıklarını belirterek, “31 Mart Seçimleri sürecinde vatandaşlarımıza vaat ettiğimiz birçok projemizi hayata geçirdik. Bir kısmını planladık ve gönül belediyeciliği anlayışıyla hareket ederek her zaman hemşehrilerimizin içinde olmaya gayret ettik. 80 mahallemizin tamamını meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte ziyaret ettik. Esnafımızla, sanayicimizle, üreticimiz ve toplumumuzun bütün kesimleriyle sık sık istişareler gerçekleştirdik, bundan sonra da halkımızla iç içe olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Gayretle samimiyetle ve iyi niyetle çalışılınca böyle güzel şeyler oluyor”
2019 yılının Karatay’da belediyecilik faaliyetleri açısından bir hayli yoğun geçtiğine vurgu yapan Hasan Kılca,tüm bu gayretin esas amacının vatandaşların mutluluğu ve huzuruna katkı sunmak olduğunu aktardı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, sözlerini şöyle sürdürdü: “Geçtiğimiz yıl içerisinde üç okulumuzun temelini atmıştık ve o okullarımız tamamlanarak ilçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze teslim edildi. Mevlana Arkasının Kentsel Dönüşümü bizim için bir prestij projesi. Bildiğiniz gibi bununla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımız, bölgenin kentsel yenileme alanı olarak ilan edilmesine dair karara imza attı. Yine İsmil Termal Tesisleri ile Obruk Hanı ve Kızören Obruğu projemizde önemli bir aşamaya geldik. Bu yıl ilkokula başlayan tüm öğrencilere kırtasiye desteği, 8. sınıflara ise LGS destek seti desteği verdik. İlçemizdeki tüm okullarımıza TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları Kitaplığı kuruyoruz. Karatay Yaz Spor Okulu’nu bu yıl hayata geçirdik. Aşıklar Bayramı ve Mevlana Şiir Şöleni’ni düzenledik. Çölyak hastalarımız için glutensiz ekmek üretimine başladık. Türkiye’nin ilk sosyal medya dizisi olan Mihrimah Karatay’ı ve daha birçok alanda birbirinden güzel proje ve hizmetimizi ilçemiz için hayata geçirme imkanı bulduk. Tüm bu projelerimizde çalışma arkadaşlarımızın yanı sıra meclis üyelerimizin büyük payı var. Ben, bu vesileyle özverili gayretleri dolayısıyla tüm meclis üyelerime ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Gayretle, samimiyetle ve iyi niyetle çalışınca böyle güzel şeyler oluyor. İnşallah 2020’de de daha yüksek bir tempo ve gayretle ilçemizin faydasına, hemşehrilerimizin mutluluğuna katkı sunacak her türlü çabanın içerisinde olmaya devam edeceğiz.”
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca başkanlığındaki toplantıya belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ile meclis üyeleri de katıldı.

KONYA

07 Ocak 2020 Salı

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