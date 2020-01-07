Cinayet firarisini sahte pasaport ve kimlikle yurt dışına çıkaran şüphelilere operasyon

Konya'da 2009 yılında kasten adam öldürme suçundan 17 yıl hapis cezası alan ve cezasını çektiği Burdur Açık Cezaevinden 2018 yılında firar eden hükümlüyü sahte pasaport ve nüfus cüzdanı ile Gürcistan'a kaçmasına yardımcı olan aralarında memur ve avukatın bulunduğu 12 kişi hakkında yakama kararı verildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin firari olduğu, 3 kişinin ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 2009 yılında karıştığı kasten adam öldürme suçundan 17 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Murat I., hükümlü bulunduğu Burdur Açık Cezaevinden 26 Ekim 2018 tarihinde firar etti. Hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatan polis, hükümlü Murat I.'nın sahte pasaport ve kimlikle Gürcistan'a kaçtığını belirledi. Konya Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri de, hükümlünün sahte pasaport ve kimlikle yurt dışına kaçışını sağlayan kişileri belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takip sonrası şüpheli Murat I’nın yurt dışına kaçmasına yardım eden 12 kişi tespit edildi. Şahsılardan 3’ünün yurt dışında olduğu öğrenilirken, Karatay İlçe Nüfus Müdürlüğünde görevli 2 memur, ve bir avukatın da aralarında olduğu 7 kişi sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Hükümlü Murat I.'nın yurtdışına kaçması için yapılan soruşturma kapsamında İ.T., isimli şahsın Karatay Nüfus Müdürlüğünde çalışan 2 memur aracılığıyla yenilediği kimliğine kendi fotoğrafı yerine şüpheli Murat I.’nın fotoğrafını yapıştırdığı, aynı yöntemle pasaportta düzenlendiği ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

KONYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:32

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