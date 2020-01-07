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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya - Antalya yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı

İHA

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 12 saat trafiğe kapalı kalan Konya Antalya kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Yolda çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların da zincir ve kar lastiği ile geçmelerine izin veriliyor.

Konya - Antalya yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 12 saat trafiğe kapalı kalan Konya Antalya kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Yolda çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, diğer araçların da zincir ve kar lastiği ile geçmelerine izin veriliyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün sabah saatlerinden bu yana devam eden yoğun kar yağışı, Seydişehir Antalya kara yolu Alacabel mevkisinde yolun akşam saatlerinden itibaren trafiğe kapatılmasına neden oldu. Yolu tekrar trafiğe açabilmek için Karayolları ekipleri aralıksız çalışırken, bölge trafik ekipleri ise Marangozlar kavşağından Antalya yönüne geçişe izin vermedi. Tipinin durmasının ardından Karayolları ekipleri tarafından yapılan yolda çekici türü araçların geçişine izin verilmedi. Kar lastiği olmayan ve zincir takılmayan araçların geçmelerine izin verilmiyor.
Konya’dan Manavgat’a malzeme götüren kamyon sürücüsü Mesut Alper, dün gece saat ondan bu yana beklediğini belirterek, “Yol daha yeni açılıyor, taksileri önden salıyorlar, biz herhalde birazdan hareket ederiz” dedi.
Yolda kalan ve kar lastiği olmadığı için zincir takan Mahmut Şahin ise “Güneye gideceğiz Allah izin verirse. Saat 6'da Konya’dan çıktık, burada bekliyoruz saatlerdir. Daha önce ikaz etseler de zincir takılacağını, uğraşıyoruz çoluk çocuk” ifadelerini kullandı.

Elektrik direkleri ve telleri koptu
Öte yandan, Seydişehir'de yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direkleri de zarar gördü. Kızılca Mahallesi'nde kar yağışına dayanamayan 2 ana hat elektrik direği ile 20 kadar da elektrik direği ve tellerinin tamamı koptu. Yaklaşık bir metre kar yüksekliğinin olduğu mahallede elektrik kesinleri de yaşanıyor.
İlçe merkezinde de etkili olan kar yağışı nedeni ile ilçedeki okullarda 1 günlüğüne eğitime ara verildi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise bir buçuk metreyi buldu.

KONYA

07 Ocak 2020 Salı

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