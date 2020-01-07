Konyaspor'a Brezilyalı santrfor

Bunu da gördük! 30 dakikada bir onu yemeden duramıyor

Konyaspor, Brezilyalı santrfor Rogerio Thuram ile satın alma opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hücum hattını Rogerio Thuram ile güçlendirdi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonunda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Rogerio Thuram katıldı.

İmza töreninde konuşan Thuram, “Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım” dedi.

Bu sezonun ilk yarısında Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia’da geçiren Thuram oynadığı 15 karşılaşmada 6 gol kaydetti. 1.5 yıllığına Konyaspor’a kiralık olarak imza atan Rogerio Thuram, 99 numaralı formayı giyecek.

KONYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:53

YATSI 19:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.