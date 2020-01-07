Konya Antalya Karayolunda kar temizliği devam ediyor

Konya Antalya Karayolunda kar yağışının durmasının ardından karayolları ekipleri kar temizliği yaparak yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile 12 saat trafiğe kapalı kalan ve kar kalınlığının yer yer bir buçuk metreyi bulduğu Konya Antalya Karayolunda kar temizliği ve genişletme çalışması yapılıyor. Özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde bir buçuk metreyi bulan karda ekipler yağışın ve tipinin durması üzerine yaptıkları çalışma sonrası yolu trafiğe açtı. Karayolları ekipleri yol üzerinde biriken karları kar püskürtme aracı ile yol kenarına atarak genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

KONYA 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:32

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