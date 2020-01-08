Memiş Kütükcü: “Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, dönüm noktası olacak”

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş Kütükcü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi’nin Konya’nın yüksek katma değerli üretim geleceğinde dönüm noktası olacağını vurguladı.

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, “Konya, 2 milyar doların üzerinde ihracatı, 80 değişik alt sektörde üretim yapan sanayi alt yapısı, organize sanayi bölgeleri, özel sanayi siteleri ile Türkiye’nin önde gelen sanayi üretim merkezlerinden birisi haline gelmiştir. İnşallah şehrimizde Aselsan yatırımını da kapsayan toplam 1 milyon 581 bin metrekare alanın Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edilmesi, şehrimizin tüm kazanımlarına yeni bir ivme katacak, Konya’nın yüksek katma değerli üretim geleceğinde dönüm noktası olacaktır. Bu tarihi kararın şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, Aselsan Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

KONYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

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