İspanya heyetinden Ereğli Belediyesine ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İspanya heyetinden Ereğli Belediyesine ziyaret

İHA

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Konya Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yürütülen Gençler İçin Daha Fazla İstihdam Projesi'nin 10 Ocak Cuma günü düzenlenecek kapanış toplantısı için İspanya heyeti ilçeye geldi.

İspanya heyetinden Ereğli Belediyesine ziyaret

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Konya Ereğli İlçe Belediyesi tarafından yürütülen Gençler İçin Daha Fazla İstihdam Projesi’nin 10 Ocak Cuma günü düzenlenecek kapanış toplantısı için İspanya heyeti ilçeye geldi.
Ereğli’ye gelen İspanya heyetinin ilk durağı Ereğli Belediyesi oldu. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Geçmiş aylarda bizim heyetimizin gerçekleştirdiği İspanya ziyaretinde göstermiş oldukları ilgi, alaka ve misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Kapanış programı ve şehrimizi ziyaret amacıyla iadei ziyaret kapsamında şehrimize gelen İspanya Heyeti’ni ağırlamaktan dolayı mutluluk duyacağız. Eminim ki milletimizin misafirperverliğini en iyi şekilde yaşatacak ve onlara güzel bir gezi anısı oluşturacağız. Ayrıca İstihdamı artırma noktasında önem verdiğimiz bu projeyi nihayete erdirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İstihdamı artırmak amacımız doğrultusunda bu ne ilk ne de son proje olacak. Ereğlimizi hak ettiği noktalara taşımak ve gelecek nesillerimize her anlamda gelişmiş huzurlu bir şehir bırakmak amacımıza bu tip proje ve hizmetlerle ulaşacağımızı biliyoruz. Bu doğrultuda da gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“Dostluğumuz bu proje ile sınırlı kalmayacak”
Şehir Eşleşmeleri çerçevesinde yürütülen projenin çok faydalı olduğunu aktaran Başkan Oprukçu, “Bu ve benzeri programların önümüzdeki süreçte de devam etmesini çok arzu ediyoruz. İnşallah Ereğli’yi tanıdıkça seveceklerini de düşünüyorum. Bizim misafirperverliğimizi de çok beğeneceklerini değerlendiriyoruz. Burada kaldıkları süre içerisinde misafirlerimizle arkadaşlarımız yakinen ilgilenecekler. Program çerçevesinde inşallah Ereğli’yi bir fazla tanıyacaklar. Doğal güzelliklerini, tarihi yerlerini, sanayisini, ekonomik hayatını inşallah görecek ve bir fazla sevecekler. Sayın Başkana tebriklerimizi ve başarı dileklerimizi iletin. İspanya ile ilişkilerimizden son derece memnunuz ancak dostluğumuzun sadece işbirliğimizle sınırlı kalmamasını özellikle istiyoruz. Bundan sonra karşılıklı gidip gelelim, görüşelim. Serdi alanda işbirliği imkanlarımız varsa bunları araştıralım” diyerek sözlerine son verdi.

“Kadın istihdamı bizleri mutlu etti”
Heyet adına konuşma yapan Teruel Eyalet Hükümeti Yetkilisi Maria Arino Ejarque, “Öncelikle misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biz Teruel Eyalet Hükümeti olarak girişimciliğe çok önem veriyoruz özellikle de kadın girişimciliğine çok önem veriyoruz. Kadın girişimcilik çalışmalarımız var ve burada belediye departmanlarını gezdiğimizde çok fazla kadın çalışanın olduğunu gördük. Bu konuda bizimle aynı bakış açısında olduğunuz için çok mutlu olduk” ifadelerini kullandı.

KONYA

08 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:33
  • GÜNEŞ 07:59
  • ÖĞLE 13:01
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Memiş Kütükcü: “Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, dönüm noktası olacak”
YEREL HABERLER Memiş Kütükcü: “Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, ...
15 yıl önce cinayete kurban giden şahsın kahvesine uyutucu ilaç atıp boğmuşlar
YEREL HABERLER 15 yıl önce cinayete kurban giden şahsın kahvesine ...
Kulu’da sokak hayvanları için barınak
YEREL HABERLER Kulu’da sokak hayvanları için barınak
Akıllı mercek tedavisiyle kesintisiz ve net görüş
YEREL HABERLER Akıllı mercek tedavisiyle kesintisiz ve net görüş
Başkan Altay: “Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi şehrimize hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ...
Konya Antalya Karayolunda kar temizliği devam ediyor
YEREL HABERLER Konya Antalya Karayolunda kar temizliği devam ediyor
Takla atan araçtaki yaralılardan 2'si daha öldü
YEREL HABERLER Takla atan araçtaki yaralılardan 2'si daha öldü
Konyaspor'a Brezilyalı santrfor
YEREL HABERLER Konyaspor'a Brezilyalı santrfor
Başkan Pekyatırmacı: "2020 yılı Selçuklu’da yatırım ve hizmet yılı olacak"
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: "2020 yılı Selçuklu’da yatırım ...
Güneysınır'da su baskını
YEREL HABERLER Güneysınır'da su baskını
Belediye başkanları ve milletvekilleri vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Belediye başkanları ve milletvekilleri vatandaşlarla ...
Konya - Antalya yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı
YEREL HABERLER Konya - Antalya yolu 12 saat sonra trafiğe açıldı
Cinayet firarisini sahte pasaport ve kimlikle yurt dışına çıkaran şüphelilere operasyon
YEREL HABERLER Cinayet firarisini sahte pasaport ve kimlikle yurt ...
Konya'da 'ByLock' operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Konya'da 'ByLock' operasyonu: 5 gözaltı
Cinayet hükümlüsünün yurt dışına kaçışında avukat ve nüfus memurlarına da gözaltı
YEREL HABERLER Cinayet hükümlüsünün yurt dışına kaçışında avukat ve ...
Başkan Kılca: “Gayretle, samimiyetle ve iyi niyetle çalışınca böyle güzel şeyler ortaya çıkıyor”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “Gayretle, samimiyetle ve iyi niyetle ...
Başkan Çiğdem, İstanbul’da Hüyük’lü hemşehrileriyle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Çiğdem, İstanbul’da Hüyük’lü hemşehrileriyle ...
Konya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Konya merkezli ByLock operasyonu: 5 gözaltı
KOMEK’ten engelli vatandaşlar için EKPSS kursu
YEREL HABERLER KOMEK’ten engelli vatandaşlar için EKPSS kursu
Telefon dolandırıcıları, bu kez polise, kendilerini komiser olarak tanıttı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcıları, bu kez polise, kendilerini ...
Konya’nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Konya’nın bazı ilçelerinde eğitime kar engeli
15 yıldır kayıp olan şahsın akrabaları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
YEREL HABERLER 15 yıldır kayıp olan şahsın akrabaları tarafından ...
Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da trafik kazası: 1 ölü, 8 yaralı
Karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
YEREL HABERLER Karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X