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Bozkır’a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır'a 8 derslikli okul kazandırılmasına ilişkin protokol Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve hayırsever Osman Yaren tarafından imzalandı.

Bozkır’a yapılacak 8 derslikli okulun protokolü imzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır’a 8 derslikli okul kazandırılmasına ilişkin protokol Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve hayırsever Osman Yaren tarafından imzalandı.
Konya Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever Osman Yaren tarafından Bozkır’a kazandırılacak okulun yapımına ilişkin protokol imzalandı.
Konya Valiliğinde gerçekleştirilen törende konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, hayırsever Konyalı vatandaşların devlete ve millete yardımcı olmak anlamında ellerinde olan imkanları her vesileyle seferber ettiğini belirterek, “Osman Yaren adlı vatandaşımız İstanbul’da yaşamasına rağmen memleketini unutmamış Bozkır ilçemize Zengibar Anadolu Lisemizin bahçesine bir okul yaptırmak üzere müracaatta bulundu. 2 milyon liralık bir katkıda bulunacak. Büyükşehir Belediyemiz de geriye kalan kısmını tamamlayacak ve çocuklarımızın daha konforlu ve daha ilimsel verilere uygun eğitim öğretim yapmalarına zemin hazırlamış olacak. İlimize güzel bir eser kazandırmış olacağız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Osman beye teşekkür ediyorum” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime verdikleri desteğin bundan sonra da devam edeceğini ifade etti. Başkan Altay, Bozkır’a kazandırılacak okulun Konya’ya ve bölge insanına hayırlı olmasını dileyerek hayırsever Osman Yaren’e teşekkür etti.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve hayırsever Osman Yaren tarafından imzalanan protokol ile; Bozkır Zengibar Anadolu Lisesi bahçesine yapılması planlanan 8 derslik, 16 derslik ve spor tesisinden oluşan kompleksin 8 derslikli kısmı hayırsever Osman Yaren ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak.

KONYA

08 Ocak 2020 Çarşamba

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