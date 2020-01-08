Konya’da kamyonla tır çarpıştı: 1 yaralı

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Konya’nın Akşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvardan D300 Karayoluna çıkan İ.E. (52) idaresindeki 42 Y 7397 plakalı tır ile Konya’dan Burdur istikametine seyir halinde olan M.K. (53) idaresindeki 42 S 2987 plakalı pancar yüklü kamyon çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü M.K. kamyonun kabininde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsü ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KONYA 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:15

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