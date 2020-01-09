KOSKİ’den hanedeki kişi sayısı 6 ve üzeri olan abonelere kademeli indirim

KOSKİ Genel Müdürlüğü, hanede yaşayan kişi sayısı 6 ve üzeri olan abonelere kademeli indirim yapma kararı aldı. Alınan kararla birlikte, aboneler için 1. kademe uygulaması, 015 metreküp yerine 020 metreküp olarak yapılacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, genel kurulda alınan karar gereğince 02 Ocak 2020 tarihinden itibaren kademeli tarifeye geçildi. Kademeli tarifede hanede yaşayan kişi sayısı 6 ve üzerinde olan aboneler, 1. Kademede 00 ile 15 metreküp tarifesi yerine 00 metreküp ile 20 metreküp su tarifesine göre ücret ödeyecek. Uygulamadan yararlanmak isteyen abonelerin, edevlet üzerinden alınacak vukuatlı nüfus kağıt örneği ile KOSKİ Genel Müdürlüğü Müşteri Hizmetleri birimine şahsen başvuru yapması veya musteri.hizmetleri@koski.gov.tr adresine belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Aboneler, bu uygulamadan müstakil sayaç takılı olması ve abonelik kaydının kendi üzerine olması şartı ile faydalanabilecek.

KONYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

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