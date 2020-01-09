Akşehir’de kumar operasyonu

Konya’nın Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü kumar oynatıldığı iddia edilen bir kahvehaneye baskın düzenledi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meydan Mahallesinde bir kahvehanede kumar oynandığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Kahvehaneye operasyon düzenleyen polis, masa üzerinde siyah beyaz pullar, kağıt para ve oyun kağıdı ile kumar oynayan H.O. (44), E.E. (25), E.Y.(44), A.E. (24) suçüstü yakaladı. 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34. maddesi gereğince kumar oynamak suçundan kişi başı bin 225 TL olmak üzere toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri sahibi K.Ö.S.’ye (37) ise kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçundan adli işlem yapıldı.

Operasyonda ele geçirilen para, oyun kağıdı ve pullara el konuldu.



KONYA 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:33

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:55

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.