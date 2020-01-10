Konya’da bankadan para çektikten sonra kamyonetine binerek giden bir kişiyi takip eden iki şüpheli, şahıs tarım malzemesi almak için durduğu sırada kamyonetin torpidosundaki 50 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Bu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Adak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fatih E., sattığı mısırın parası olan 50 bin lirayı bankadan çektikten sonra 42 ACB 837 plakalı kamyonetiyle tarım malzemesi almak için cadde üzerindeki bir iş yerinin önüne aracını park etti. Fatih E. aracından inerek tarım malzemeleri satışı yapılan iş yerine girdi. Bu sırada kendini takip ettiği iddia edilen bir araçtaki iki şüpheli, kamyonetin torpidosundaki 50 bin lirayı alarak kaçtı.

Bu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin bulunduğu beyaz bir aracın kamyonetin yanına geldiği, araçtan inen bir kişinin kamyonetin torpidosundaki 50 bin lira bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtıkları görülüyor.

Olay sırasında sokakta bulunan vatandaşlar tarafından kamyonet sahibi Fatih E.’ye bilgi verildi. Aracının içindeki malzemeleri kontrol eden Fatih E., torpidodaki para çantasını bulamayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çevredeki görgü tanıklarının tarifi üzerine şüphelilerin kaçtığı aracın yakalanması için güvenlik kameralarını da inceleyerek çalışma başlattı.

KONYA 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:33

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