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Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında öğrencilerden Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret

İHA

Konya'da Selçuklu Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri 714 Ocak tarihlerinde kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'yı makamında ziyaret etti.

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasında öğrencilerden Başkan Pekyatırmacı’ya ziyaret

Konya’da Selçuklu Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri 714 Ocak tarihlerinde kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret etti.
Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu Müdürü Adem Fesli ve okuldan oluşan bir grup öğrenci Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmcı’yı makamında ziyaret etti. Her yıl 7 14 Ocak tarihlerinde kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, Başkan Pekyatırmacıya çiçek takdim ettiler. Selçuklu Belediyesi tarafından Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde bu yıl faaliyete sunulan sanat tasarım atölyesinde kendi el becerileri ile yaptıkları ürünlerden Başkan Pekyatırmacı’ya hediye eden öğrenciler, sanat tasarım atölyesinde el becerilerini geliştirmekten dolayı mutlu olduklarını söylediler.
Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokul Müdürü Adem Fesli, öğrencilerin SEDEP kapsamındaki etkinliklere ve sanat tasarım atölyelerindeki el beceri ile ilgili faaliyetlere katılmaktan dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, görme engelli öğrencilerin istifadesine sunulan tüm hizmetlerin önemli olduğunu, çocukların iyi bir eğitim alma ve toplumla bütünleşme yönünde önemli gelişmeler kaydettiklerini söyledi. Çocuklardaki başarının sırrının onlara gösterilen ilgi ile mümkün olduğunu ifade eden okul müdürü Fesli, Selçuklu Belediyesinin öncülüğünde çocukların eğitimi, mutluluğu ve yüzlerinin gülümsemesi için yapılan faaliyetler adına teşekkür etti.
Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, görme engelli öğrenciler adına bir yandan farklı yaşam alanları inşa ederken bir yandan da onların sosyal hayatta kendilerini yalnız hissetmemeleri için gayret gösterdiklerini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, “Görme engelli öğrencilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onların sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde engellilerin eğitimi, sağlığı, bakımı, rehabilitasyonu, istihdamı, teknolojik gelişmeleri ile ilgili güzel gelişmeler oluyor. Günümüz belediyecilik anlayışında, sosyal sorumluluğu ön planda tutan, engellilerimizin de her türlü ihtiyacına cevap verecek projeler uygulanıyor. Hayata geçirdiğimiz tüm hizmetlerde engelli hemşehrilerimizi, öğrencilerimizi de düşünerek planlama yapıyoruz. Selçuklu Kent Konseyi kapsamında kuracağımız Engelli Meclisi ile tüm engelli hemşehrilerimizin, öğrencilerimizin daha iyi temsil edilmelerini sağlayacağız” dedi.
Ziyarete katılan öğrenciler, günün anısına Başkan Pekyatırmacı ile birlikte fotoğraf karesinde buluştular. Günlük kullandıkları beyaz bastonlarla poz veren öğrenciler, farkındalık oluşturma adına elinde beyaz baston bulunduran Başkan Pekyatırmacı’ya teşekkür etti.

KONYA

10 Ocak 2020 Cuma

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