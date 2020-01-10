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Büyükşehir’den “Ekran Bağımlığı” çalıştayı

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesinin "Ekranla Oynama, Akranla Oyna" projesi kapsamında Ekran Bağımlılığı Çalıştayı gerçekleştirildi.

Büyükşehir’den “Ekran Bağımlığı” çalıştayı

Konya Büyükşehir Belediyesinin “Ekranla Oynama, Akranla Oyna” projesi kapsamında Ekran Bağımlılığı Çalıştayı gerçekleştirildi.
Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklarda ekran bağımlılığının, üzerinde istişare edilerek çözüm oluşturulması gereken çok önemli bir konu olduğunu belirtti. Teknolojiye asla karşı olmadıklarını ifade eden Başkan Altay, “Derdimiz bunun bir disipline edilmesiyle ilgili. Biz bu anlamda çocuklarımızın teknolojiyle daha yakından tanışmaları için Bilim Merkezimizle çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Geçtiğimiz ay Çin’de Konya’yı temsil eden çocuklarımız Dünya Eğitim Robotları Yarışması’nda ciddi ödüller aldı. Bu konuda çocuklarımızın teknolojiyi sadece kullanan değil, teknolojiyi üreten bireyler haline gelmesi için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Ama toplumsal olarak çocuklarımızı ekranların değil, bizim yetiştirmemiz gerekir” dedi.

“Umuyorum bu bir başlangıç olur”
Kültürümüzü anlatmanın yolunun geçmişte nesilden nesile aktarıldığını ancak bu durumun yerini günümüzde ekranların aldığını anlatan Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “Bu alan kontrol edemediğimiz bir alana dönüştü. Her türlü şiddet içeriğinin çocuklarımızın yaşlarına uygun olmayan içeriklere çok kolay ulaşımın olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bizim görevimiz kılavuzluk etmek ama önce kendimize bakıp sonra çocuklarımıza doğru bir yol çizelim. İnşallah bu sorunun üstesinden geleceğiz. Bu konuda Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezimize, üniversitemize ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Umuyorum ki, bu bir başlangıç olur. Bu konuyu daha çok çalışmamız daha çok konuşmamız gerekiyor. Bugün önemli bir adım atıyoruz, bir mum yakıyoruz. Bu mum inşallah sadece Konya’da değil, tüm Türkiye’de bir karşılık bulur ve genç nesillere bir kılavuzluk edebiliriz.”

“Melez hayatlardan kurtulup organik, sahici insan ilişkilerine dönmemiz lazım”
Açılış konuşmasının ardından Psikiyatri Uzmanı ve Yazar Kemal Sayar “Ekran Bağımlılığı” hakkında konferans verdi. Herkesin sanal ortamda gerçek ortama istikametini çevirmesi gerektiğini kaydeden Sayar, “Günümüzün en önemli sorunlarından biri sanallıkla gerçek hayat arasında melez hayatlar yaşıyor olmamız. Bir ekrana baktığımız süre içinde biz orada değiliz. Bir lokantaya gidin, bir kafeye gidin. İnsanlar karşısındakilerin yüzüne bakmak yerine ekrana bakıyor. Ben buna ‘çevrimiçi hayat’ diyorum. Bizim çevrimiçi hayatlardan çevrimdışı hayatlara daha çok çıkmamız gerekiyor. Melez hayatlardan kurtulup organik sahici insan ilişkilerine dönmemiz lazım. Çünkü insanın yüz yüze bakabilmesi büyük bir nimet. Bir insanın yüzüne baktığımız zaman aynı zamanda o yüzü görmekle daha ahlaklı davranmaya mecbur oluyoruz” ifadelerini kullandı.
Çalıştayın açılışına; Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çalıştay kapsamında 60 akademisyen gün boyu ekran bağımlılığı ile sürdürülebilir mücadele konusunda fikir alışverişinde bulunacak.

KONYA

10 Ocak 2020 Cuma

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