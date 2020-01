Başkan Pekyatırmacı: "Selçuklu'nun marka değerini arttırmak için çalışıyoruz"

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma buluşmaları kapsamında Feritpaşa Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirilen Cuma Buluşmaları devam ediyor. Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve vatandaşların Başkan Pekyatırmacı ile görüşerek istek ve önerilerini ilettikleri buluşmalarının bu haftaki adresi Feritpaşa Mahallesi oldu. İmamoğlu Camisi'nde kılınan Cuma Namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye hizmetleriyle ilgili olarak gelen istek ve önerileri dinledi.

Programda Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Deneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Feritpaşa Mahalle Muhtarı Yaşar Barışık, AK Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. Selçuklu’da Cuma Buluşmalarının birlik, beraberlik ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesine vesile olduğunu ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Bu buluşmalar ile belediye hizmetlerini halkımıza anlatırken, mahallelerimizin ihtiyaçlarını da yerinde tespiti noktasında büyük katkı sağlıyor” dedi.

Selçuklu’nun 650 bin nüfusu ve 72 mahallesiyle Türkiye’nin en büyük metropol ilçeleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Bu rakama her yıl 20 bin yeni nüfus daha ekleniyor. Artan nüfusa rağmen ilçemizin her noktasına temizlikten altyapıya, tesisleşmeden parkbahçe hizmetlerine kadar her alanda en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz. 'Ortak akıl' ile çıktığımız bu yolda her yaş grubundan insanımıza hizmet üretiyor, Selçuklu’nun marka değerini arttırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.

