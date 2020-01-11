8 aylık hamile kadına uyuşturucu kuryeliğinden gözaltı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde uyuşturucu kuryeliği yapan 8 aylık hamile Alime Ç. (23) ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında Antalya yolu üzerinde bulunan Marangozlar Kavşağı'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan Alime Ç., Ali Erkan B. (47) ve Murat K.'nin (33) üzerinde arama yapan polis 121 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirdi. Eşinin de uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde olduğu öğrenilen 8 aylık hamile Alime Ç.'nin kuryelik yaptığı, diğer şüphelilerin kadına, 'Sen kadın olduğun için polis seni aramaz. Sen bize yardımcı olursan biz de sana bakarız' dedikleri, kadının da bu teklifi kabul ettiği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.



KONYA 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:33

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