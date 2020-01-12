Balıklar tezgahta, tadımlıklar ızgarada

Konya’da çeşit çeşit balıklar tezgahları süslüyor. Balık bolluğu vatandaşları da memnun ederken, bazı balıkçıklar tezgahının önüne koyduğu ızgarada balık pişirerek, satmadan önce müşterilerine ikram ediyor.

Konya’da geçtiğimiz hafta kilosu 30 liradan satılan hamsi bu hafta 20 liradan satılıyor. Hamsinin fiyatının gelecek hafta ise 10 liraya kadar düşeceği tahmin ediliyor. Tezgahlarda durum böyleyken, balık halinde balıkların satılabilmesi için değişik yöntem izleyen satıcılar dikkat çekiyor. Konya’da 45 yıldır balıkçılık yapan 56 yaşındaki Hasan Çelikkollu, ekmek teknesi olan tezgahının önüne koyduğu ızgara ile balıkları pişirerek, alışverişe gelen vatandaşlara ikram ediyor. Bu sayede balık almaya gelen vatandaşlar tadına bakarak balığını alıyor.



“Balığı tattırıyoruz, memnun kalıyor ve alıyor”

Gelen vatandaşlara balığın tazeliğini gösterdiklerini ve ikram ettiklerini söyleyen Hasan Çelikkollu, “Hangi balığı alacaksa onu pişiriyoruz, tadına bakıyor ve memnuniyetle alıp gidiyor. Vatandaşların hepsi memnun. En azından balığın taze olduğunu biliyor. Vatandaşımız da memnun. Konya’da balık kültürü yok deniliyor ama şimdi yavaş yavaş vatandaşlar da bilinçlenmeye başladı. Biz de böyle pişirip ikram ederek mesela yemediği balığı tattırıyoruz, memnun kalıyor ve alıyor. Yani bir yönden de kültürü genişletiyoruz” dedi.



“Haftaya 1015 liraya düşer hamsi”

Hamsinin tezgahlara dönmesiyle vatandaşların ve balıkçı camiasının yüzünün güldüğünü dile getiren Çelikkollu, vatandaşların bundan sonra taze ve daha ucuz hamsi yiyeceğini belirtti. Çelikkollu, “Hava şartlarından dolayı Gürcistan’a gitmişti hamsi. Şu anda pazarımızda taze hamsi var. Bütün vatandaşlarımızı bekliyoruz, hamsilerimiz ucuzladı. Hamsi çocuk kemik gelişimi olsun, fosforu yüksek bir balık olduğu için kış gününde faydalı bir balıktır. Hamsinin geri döndüğüne hepimiz sevinçliyiz. Vatandaş olarak, biz balıkçılar olarak memnunuz. İnşallah böyle devam eder. Hamsi bir hafta önceye kadar 3035 liraydı. Şu anda hamsi 20 lira. Allah’ın izniyle haftaya 1015 liraya düşer hamsi. Şu anda bol olduğu söyleniyor. Deniz levreklerimiz var, 25 liradan başlar, 30 liraya kadar gider. Karadeniz kefali var 15 lira, şu an akını var onun. İstavritimiz var 20 lira. Fiyatlar uygun yani” şeklinde konuştu.



“Tadına bakarak almak tabii ki daha güzel oluyor”

Balık almaya gelen vatandaşlardan Mustafa Ali Karaarslan, “Satıcıların kendilerinin burada ızgarada yapıp, pişirip kendilerinin yemesi, bize ikram etmesi, tadını bilerek almamız etkiliyor. Gayet lezzetli, Karadeniz hamsisi, Karadeniz istavriti, levrek, onlardan aldım. Tadına bakarak almak tabii ki daha güzel oluyor” ifadelerini kullandı. Aileleri ile gelen çocuklar da balık yemeyi çok sevdiklerini belirtti.



“Balığın taze olup olmadığını görüyoruz”

Fiyatların gayet makul olduğunu dile getiren Hasan Oguz da, “Geçen seneye bakacak olursak az da olsa fiyatlarda artış var ama yine de iyi. İlk önce hamsinin geldiğine seviniyoruz. Biz müşteriler olarak burada balığın iyi olup olmadığını anlayamadığımızdan dolayı burada duran tezgahtar arkadaşlar balığı ilk önce burada mangala atıyorlar. Balığın taze olup olmadığını görüyoruz. Ben müşteri olarak hem lezzeti açısından hem tazelik açısından memnuniyet duyuyorum” diye konuştu.

KONYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:32

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