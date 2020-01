Başkan Altay ve Başkan Kılca, Karatay’ın yatırımları için bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi tarafından 2019 yılında hayata geçirilen yatırımlar ve Karatay’da 2020 planlamasını istişare etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ile Karatay Belediye Başkanı Kılca, Karatay Belediyesinin 2019 yılı içerisinde hayata geçirdiği yatırımlar, projelerin yanı sıra 2020’de Karatay’da için hayata geçecek projeler ile planlamalarını masaya yatırdı. Başkan Uğur İbrahim Altay ve Başkan Hasan Kılca’nın yanı sıra toplantıda Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve Karatay Belediyesi başkan yardımcıları da hazır bulundu. Toplantının ardından Başkan Uğur İbrahim Altay ve Başkan Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda yapılan istişarelerle Karatay’ın gelecek dönem projeleri hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.



“Karatay'ı geleceğe emin adamlarla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile birlikte Karatay Belediyesinin çalışmalarını içeren uzun bir değerlendirme yaptıklarını belirterek, 2020’de ve daha sonraki dönemleri içeren planlamaları da istişare ettiklerini söyledi. Bugüne kadar Karatay’da önemli proje ve yatırımların hayata geçtiğini, yeni dönemde çok daha güzel işlerin yapılabilmesi için Konya Büyükşehir Belediyesi ile her daim istişare ve uyum içerisinde olduklarının kaydeden Başkan Kılca, “Belediye meclisi toplantımızın öncesinde büyükşehir belediye başkanımız, daire başkanlarımız ve ekibimizle birlikte Karatay'ımıza kazandırılacak yatırımları ve projeleri istişare ettik. Ben bu vesileyle, Karatay'a yaptıkları büyük destek ve katkıları dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a, yine Büyükşehir Belediyemizin kıymetli daire başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Karatay'ı geleceğe emin adamlarla taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. ‘Gönül Belediyeciliği’ ilkelerinden sapmadan insan merkezli hareket ediyoruz” dedi.

Konya için çok önemli olan Konya Metrosu projesinin yanı sıra, Eski Sanayinin taşınması, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı konusunda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte hareket ettiklerini, bu konuda önemli mesafeler aldıklarını dile getiren Başkan Hasan Kılca, “Karatayımız her şeyin en iyisini en güzelini hak ediyor. 31 Mart Yerel Seçimleri Beyannamemizde de yer alan ve Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte yürüttüğümüz Eski Sanayinin taşınması, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşının dönüşümü konusunda da aynı birlikteliği sürdürüyoruz. Bu bölgede yürüteceğimiz çalışmalarla inanıyorum ki Karatay'ı çok güzel günler bekliyor” şeklinde konuştu.



“Karatay çok önemli bir ilçemiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, geçtiğimiz günlerde 28 ilçe belediye başkanıyla yatırım toplantıları yaptıklarını, söz konusu toplantılara merkez ilçelerle devam ettiklerini ve bu kapsamda Karatay’da da oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Altay, “Karatay çok önemli bir ilçemiz. Hazreti Pir’in memleketindeyiz. Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca da bu dönemde büyük bir gayretle Karatay’a hizmet ediyor. Zaten hem Selçuklu, hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimiz süresince birlikte çalıştık. Belediyeciliği hakikaten çok iyi bilen, kurumsal iletişim ve daha birçok konuda çok mesafe kat etmiş bir başkanımız. Bu manada da gelecek dönemlerde de kendisinden önemli işler ve görevler beklediğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu görevi yerine getirirken kendisiyle yol yürüyen ekibi de en az kendisi kadar iyi ve kaliteli. Karatay Belediye Meclisi Üyelerimiz de bu kapsamda belediye başkanımızla çok iyi bir uyum içinde. Birçok vizyoner projenin ortaya çıkışı ve uygulanışında tüm meclis üyelerimizin önemli bir payı var. Ben tüm meclis üyelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah Karatay’ımız, geçmişte olduğu gibi bu dönem ve önümüzdeki yıllarda da çok önemli işler yapacaktır” ifadelerini kullandı.



“Karatay, Konya'mız adına turizmin başkenti konumunda”

Başkan Uğur İbrahim Altay, Karatay’ın hizmetleri ve yatırımlarının yanı sıra Konya için de büyük önem taşıyan projelerini konuştuklarını kaydetti. Başkan Altay, önümüzdeki dönemlerde Karatay’da önemli değişimlerin yaşanacağını vurgulayarak, “Bugün Konya’nın önemli projelerinden biri olan Konya Metrosu yatırımının yanı sıra Eski Sanayinin taşınması ile Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşısı projeleri konusunda da bilgilendirme yapmak için bir aradayız. Hazreti Pir’in bulunduğu alan ve Mevlana Türbesinin etrafı, hem manevi hem de maddi anlamda en kıymetli yerler arasında bulunuyor. Yine Karatay, Konyamız adına turizmin başkenti konumunda. Dolayısıyla da söz konusu bölgelerde bir dönüşüme ihtiyaç duyuluyor. Bizler, Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı konusunda düzenleme çalışmalarını yürütürken, Karatay Belediyemiz de hemen Mevlana Kültür Merkezinin karşısından başlayarak Mevlana Müzesine kadar olan alanda bir faaliyet yürütüyor. Bu konularda da her daim bir istişare içerisindeyiz. Bu alandaki çalışmalarımız tamamlandığında inşallah Konya'mıza yakışır bir iş ortaya çıkmış olacak. Yeni projeleri ve eksik işlerin tamamlanması için ilçe belediyemizle birlikte gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesi daire başkanları da Karatay Belediyesi Meclis Üyelerine Konya Metrosunun yanı sıra Eski Sanayinin taşınması ile Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşısı projelerini içeren birer sunum yaptı.

