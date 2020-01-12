Kuzenini bıçaklayan şahıs, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Konya’da teyzesinin oğlunu bıçaklayan yabancı uyruklu şahıs, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bedir Mahallesi Sarıyer Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu iki kuzen Hüsam Al İsa (21) ve Ahmet El Osman (28) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hüsam Al İsa, Ahmet El Osman’ı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ahmet El Osman ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Göğsünden ve karnından yaralandığını öğrenilen Ahmet El Osman’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay sonrası yurt dışına kaçmayı planlayan şüpheli Hüsam El İsa, İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir dinlenme tesisinde yakalandı. Gözaltına alınarak Konya’ya getirilen şüpheli Konya emniyetindeki işlemlerinin ardından kasten öldürmeye teşebbüs suçuyla adliyeye sevk edildi.

KONYA 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:36

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.