Konya merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

- KONYA merkezli 5 ilde, FETÖ/PDY'nin TSK içerisindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı. Haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüpheli ise aranıyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında daha önce gözaltına alınan 'mahrem imamların' verdikleri ifadeler doğrultusunda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. TSK'daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faliyet gösterdikleri öne sürülen, aralarında muvazzaf subaylar ile askeri öğrencilerin de bulunduğu şüphelilere yönelik bu sabah operasyon başlatıldı. Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Konya merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma 6 şüpheliyi yakalamak için operasyonu sürdürüyor.



KONYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:03

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 17:58

YATSI 19:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.