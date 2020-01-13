Polisin kovalamacasıyla durdulan araçtan 8 tabanca çıktı

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KONYA´nın Akşehir ilçesinde yol kontrolü yapan polisin `dur´ ihtarına uymayarak kaçan hafif ticari aracın sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Araçta 8 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gazi Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde dün yol kontrolü yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 45 YM 315 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak içerisinde 2 kişi bulunan aracın sürücüsü hızla yoluna devam etti. Kısa süreli kovalamacanın ardından araç durduruldu. Yapılan aramada, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirilen aracın sürücüsü Onur Ç. (36) ve beraberinde bulunan Engin Ç. (32) gözaltına alındı. Akşehir Polis Merkezi Amirliği´nde ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



KONYA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:32

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