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Konya Şeker´den üreticiye 2,5 milyar liralık destek

DHA

KONYA Şeker, 2019 yılında 32 çeşit ürün için toplamda üreticilere 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 lira ödeme yaptı. Konya Şeker, toplam ürün bedelinin yaklaşık üçte birini daha ürünü teslim almadan üreticiye avans olarak verdi. Konya Şeker´in sözleşmeli ekim yaptırdığı pancar ve patates gibi ürünlerde avans ödemesinin ürün bedeline oranı yüzde 60´ı geçerken, toplam ürün bedeli ödemesi bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.

KONYA Şeker, 2019 yılında 32 çeşit ürün için toplamda üreticilere 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 lira ödeme yaptı. Konya Şeker, toplam ürün bedelinin yaklaşık üçte birini daha ürünü teslim almadan üreticiye avans olarak verdi. Konya Şeker´in sözleşmeli ekim yaptırdığı pancar ve patates gibi ürünlerde avans ödemesinin ürün bedeline oranı yüzde 60´ı geçerken, toplam ürün bedeli ödemesi bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.
Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, üreticinin her zaman yanında olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Alımını yaptığımız tarımsal ve hayvansal girdi sayısı 32´ye ulaştı. Bunlardan bölgede yetişmeyen ikisi hariç hepsini bölge çiftçisinden temin ediyoruz. Ürün çeşitliliği bu kadar artmayacak, açığa ekim devam edecek ve üreticinin ürettiği ürün değerini bulamayacaktı. Bizim üreticimizin tarlaya attığı tohumun hem miktarı artıp hem de çeşidi çoğalınca hem üreticinin ekonomisi büyüdü hem de o tarlaya atılan tohumlar büyük bir ekonomik zincir oluşturdu. Fabrikalar üretim tesisleri hep o tarlaya atılan tohumla çalışıyor, yani fabrikaların üretim şalteri üreticimizin tohumu tarlaya atmasıyla kalkıyor, yaklaşık 19 bin kamyonun tekeri o atılan tohumla dönmeye başlıyor. Çiftçimizin kendi traktörleriyle ürün getirmek için fabrika nizamiyesinden girişler hariç kantarlardan, tarladan hammadde nakliyesi için 100 bin kamyon nizamiyelerimizden fabrikalarımıza giriyor, üretilen ürünleri ülkenin dört bir yanına ulaştırmak için de her yıl 250 bin kamyon nizamiyemizden çıkıyor. Üreticimize ödediğimiz 2 milyar 547 milyon 216 bin 503 liralık tarımsal girdi nakliye sektöründe de geçtiğimiz yıl 300 milyon liralık iş hacmi üretti. Yani tarlada başlayan bir hareket esnaf ayağını, market, bakkal, lokanta, büfe ayağını da düşündüğünüzde devasa bir zinciri harekete geçiriyor. İşin özü tarlada ne kadar çok hareket olursa hem tarlada hem devasa zincirde o kadar çok bereket olur" dedi.
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÇİFTÇİYE YÜZDE 10 DAHA FAZLA ÖDEME YAPTI
2000´li yılların başında yatırım stratejisini daha çok üreterek daha çok ürettirmek olarak belirleyen Konya Şeker, 2019 yılında çiftçiden şeker pancarı, süt, besi (büyükbaş/küçükbaş), yağlık ayçiçeği, fındık, mısır, patates, buğday, Antep fıstığı, soğan, yonca, sap balyası, üzüm, mısır silajı, havuç, elma, fasulye, nar, kırmızı mercimek, nohut, yeşil mercimek, tritikale, yağlık kanola, arpa, kavun, barbunya, bezelye, fiğ, karpuz, yem bezelyesi ve yulaf olmak üzere 32 kalem ürün aldı ve bunun karşılığında 2 Milyar 547 Milyon 216 Bin 503 TL ödeme yaptı. Konya Şeker´in sözleşmeli ekim yaptırdığı pancar ve patates gibi ürünlerde avans ödemesinin ürün bedeline oranı yüzde 60´ı geçerken, toplam ürün bedeli ödemesi bir önceki yıla göre yüzde 10 arttı.
'BU BEREKETLİ TOPRAKLARDAN ÜRETİCİMİZ İÇİN DAHA ÇOK ZENGİNLİK ÜRETECEĞİZ'
Konya Şeker´in geçen yıla oranla çiftçiye yüzde 10 daha fazla ürün bedeli ödemesi yaptığını belirten Başkan Konuk, şöyle dedi: "66 yıldır Konya çiftçisi pancar ekiyor. 66 yıldır da biz bu pancarı alıp işliyoruz. O pancardan ürettiğimiz şekeri daha 13-14 yıl öncesine kadar çuvallara, kamyonlara doldurup ekseriyetini sanayiye, geri kalanını da perakendeciye gönderiyorduk. O şeker, bir mamul ürünün içine girip tekrar Konya´ya geliyordu, başka başka illere hatta yurtdışına gidiyordu. Yani süreci biz başlatıyorduk, aslan payı başkalarında kalıyordu. Niçin? Çünkü o şekeri, kekin, gofretin, bisküvinin, fındık kremasının içine başkaları sokuyordu. Biz sadece kristal şekerin geliriyle iktifa ediyorduk. Bunu sadece Konya Şeker için söylemiyorum. Konya için söylüyorum, ülkemiz için söylüyorum. İşin esası şudur; ürettiğiniz ürünü ne kadar çok işlerseniz o üründen oluşan katma değerden o kadar çok pay alırsınız. İşte bu gerçeği görebilenler bugün gıdaya da tarıma da hükmediyorlar. Burada atacağınız adım sadece kar anlamına da gelmiyor, sizin ülkenizde, dünyada yerinizi de belirliyor. Biz önce şeker Konya´dan işlenmeden çıkmasın diye bir yola çıktık. Şekerimizi çikolatanın, kekin, bisküvinin içinde daha katma değerli pazarladık. Bundan cesaret aldık, Konya´da üretilen veya üretilebilecek her ürünü katma değerli hale getirme hedefini önümüze koyduk ve büyük bir mesafe aldık. İnşallah yaptığımız iş şimdi çeşitlendi hacimsel olarak da katlanarak büyüyecek ve bu bereketli topraklardan üreticimiz için daha çok zenginlik üreteceğiz."

KONYA

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 07:58
  • ÖĞLE 13:03
  • İKİNDİ 15:37
  • AKŞAM 17:58
  • YATSI 19:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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