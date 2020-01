Karatay Belediyesi fotoğraf yarışması sonuçlandı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından, Hazreti Mevlana‘nın 746. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen “Hoşgörüye, Sevgiye, Tabiata ve Aşka Vefa Vakti” temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Karatay Belediyesinin, Konya ve Karatay’ın sahip olduğu değerleri fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmek ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği “Hoşgörüye, Sevgiye, Tabiata ve Aşka Vefa Vakti” temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı.

Amatör veya profesyonel herkese açık olan yarışmanın jürileri Reha Bilir ve Mustafa Binol, Erkan Mumcu, Orhan Şeref Akkanat, Abdullah Coşkun ve Kerim Arı, yarışmaya katılan 353 kişinin fotoğraflarını büyük bir titizlikle inceleyip değerlendirdi. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda dereceye giren, mansiyon kazanan ve sergilemeye değer görülen eserler belirlenirken; birinciliği Muhammet Özen elde etti. Yarışmada 2. ve 3’üncü de belirlenirken; 5 eser mansiyon kazan ödülünü 28 eser de sergileme ödülü kazandı.



“Amacımız bu vefaya sadık kalmaktı”

Konuyla ilgili açıklama yapan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay’ın manevi değerlerini ve güzelliklerini ortaya çıkaracak çalışmalara imza atmaya devam ettiklerini dile getirerek, fotoğraf yarışmasının da buna katkı sunduğunu söyledi. Başkan Hasan Kılca, “Dünya’nın ve şehrimizin hafızasına Karatay’dan yayılan ışık Hazreti Mevlana’nın öğretileriyle yoğrulmuş bir eser bırakmak şüphesiz bir ‘Vefa’nın tezahürüdür. Düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasıyla yüzyıllardır insanlığa ışık tutan Hazreti Mevlana’yı ve Mevlana diyarı Karatay’ı geleceğe taşımak istedik. Amacımız bu vefaya sadık kalmaktı. Kendimizi böyle bir misyonla sorumlu saydık. Medeniyet tarihi kadar eski ve Hazreti Mevlana’yı, Celaleddin Karatay'ı bağrında misafir eden kutlu bir yerleşim yeri olan ilçemizde düzenlediğimiz ‘Hoşgörüye, Sevgiye, Tabiata ve Aşka Vefa’ temalı fotoğraf yarışmamızın sonucunda ortaya çıkan fotoğrafların her biri ile bambaşka bir duygu yaşadık. İlçemizin ayrı hikayelerine, yaşanmışlıklarına şahitlik ettik. Hazreti Mevlana başta olmak üzere tarihimize şan veren, güzel ahlakın, güzel idarenin numunelerini sergileyen büyüklerimizin hepsine, bizlere yeni ufuklar açtıkları için minnet borçluyuz” dedi.

Eserlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu ifade eden Kılca, her biri alanında uzman tüm jüri üyelerine, yarışmada dereceye girenlere ve yarışmaya ilgi gösteren tüm fotoğraf tutkunlarına teşekkür etti.

Yarışma birincisine 3 bin TL, ikincisine 2 bin TL, üçüncüsüne ise 1000 TL ödül verilecek. Dereceye giren 5 mansiyon eserin her birinin 500 TL, sergilemeye layık görülen 28 eser için ise eser başına 150 TL verileceği yarışmanın ödül töreni ve sergisi ise ilerleyen günlerden gerçekleştirilecek.

