Konya merkezli 20 ilde FETÖ operasyonu: 24'ü muvazzaf asker 30 gözaltı kararı

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Konya merkezli 20 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 24’ü muvazzaf asker, 6’si ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 24’ü muvazzaf asker, 6’si ihraç edilen askeri personel olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Konya merkezli 20 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 14 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ediyor.

Diğer zanlılar hakkında arama, el koyma ve yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirdi.

KONYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:32

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