Başkan Kavuş’tan her okula kitaplık müjdesi

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, güçleri ölçüsünde okulların, öğrencilerin ve eğitimin yanında olmaya gayret gösterdiklerini söyleyerek, bu çerçevede her okula bir kitaplık kazandırmak için çalıştıklarını ve Sanal Kütaphane projesinde sona geldiklerini açıkladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Şükrü Doruk Kız AİHL Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun fizik, kimya biyoloji atölyesini ve yenilenen kütüphanesinin açılışını yaptı. Başkan Kavuş ve beraberindekiler açılışı yapılan bölümlerin ve okulun diğer sınıflarını gezerek okul müdürü Kadir Balcı’dan bilgi aldı. Sınıflarda öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Başkan Mustafa Kavuş, e twinning kapsamında yürütülen “Birlikte Kitap Okuyoruz” projesinde öğrencilere eşlik ederek onlarla birlikte kitap okudu.



“Gücümüz yettiğince okulların ve eğitimin yanında olduk”

Ziyaretinde yaptığı açıklamada, belediye olarak eğitime her açıdan ve sürekli olarak destek verdiklerini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu kapsamda okulların tadilatlarından dış cephe boyalarına, bahçe düzenlemesinden temizliğine ve eksiklerinin giderilmesine kadar geniş bir yelpazede hizmet yürüttüklerini ifade etti. Talep gelmese bile eğitim için neler yapabiliriz düşüncesini her an taşıdıklarını ifade eden Başkan Kavuş, “Gücümüz yettiğince okulların her türlü sorununa koşmaya çalışıyoruz. Bu gayretle okullarımızın birçok eksikliğini gidermeye çalışıyoruz. Bunu yeterli görmüyoruz elbet. Bu eğitim yılının ikinci döneminde her okulumuza birer kitaplık kazandırmak için kolları sıvadık. Bununla birlikte Meram ilçesinde okuyan her öğrencinin sadece kimlik numarasıyla girerek ulaşabileceği ‘Sanal Kütüphane’ projemizde de sona yaklaştık. ‘Sanal Kütüphane’ sayesinde her bir öğrenci istediği yerden kitaplara ulaşarak, indirebilecek” diye konuştu.

