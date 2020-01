Konya’nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, her salı vatandaşlarla bir araya gelerek istek, talep ve önerilerini dinliyor.

Belediye Başkanı Oprukçu her salı hemşehrileriyle buluşmaya devam ediyor. Hemşehrilerinin istek, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Oprukçu gerekli notları alıyor ve gerekli birimlere talimatlarını veriyor. Belediyenin kapısının vatandaşa sürekli açık olduğunu vurgulayan Başkan Oprukçu, "Vatandaşımızın her zaman yanındayız. Seçim bitti diye vatandaşa sırtımızı dönmüyoruz. Dertlerini, istek ve şikayetlerini bizzat dinliyor ve çözme noktasında çaba sarf ediyoruz. Seçimde bizlere desteklerini esirgemeyen hemşehrilerimizi kati surette pişman etmek gibi bir ayıbın sahibi olmayacağız” dedi.



“Hemşehrilerimizin gönlü rahat, başı dik olsun”

Tüm engellemelere rağmen kendilerine teveccüh gösteren hemşehrilerinin emrinde olmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Oprukçu, “Şehrimize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Huzur şehri Ereğli’yi inşa etmek gayesiyle çıktığımız bu yolda engelleri aşacak ve hiçbir zaman yılmayacağız. Hemşehrilerimizin gönlü rahat, başı dik olsun” diye konuştu.

