Büyükşehir’den amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Konya Büyükşehir Belediyesi, merkez ve ilçelerde faaliyet gösteren 86 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelindeki 86 amatör spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu. Programda, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan Mehmet Oktut Spor Tesislerinin açılışı da gerçekleştirildi. Programda konuşan Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Remzi Ay, “Büyükşehir Belediye Başkanımız bu gençleri her yıl malzeme açısından A’dan Z’ye donatıyor. Kendilerine ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, Büyükşehir Belediyesinin yıllardır amatör spora destek verdiğini belirterek, her zaman sporun ve sporcunun yanında olan Başkan Altay’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, tesise Mehmet Oktut isminin verilmesinden dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’yı, Gençlik Spor İl Müdürlüğünü ve ASKF’yi kutladı. Tesisin Konya’ya yakışan bir iş olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Mehmet Oktut ağabeyimize de acil şifalar diliyorum. Kendisi örnek bir sporcu, örnek bir yöneticidir. Tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



“Sporcu sayımızda da ciddi bir artış oldu”

Konya’nın özellikle tesisleşme noktasında hem Gençlik ve Spor Bakanlığı hem belediyelerin katkılarıyla önemli bir mesafe kat ettiğini kaydeden Başkan Altay, “Bununla birlikte sporcu sayımızda da ciddi bir artış oldu. Karatay Belediyemiz de bu yıl spor okullarına başlayarak bu konudaki hassasiyetini göstermiş oldu. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak merkezin dışında 28 ilçede Spor Konya Projesi kapsamında Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzle birlikte daha çok çocuğumuzun spor yapması çalışmalar yürütüyoruz. Her yıl olduğu gibi burada da amatör sporcularımıza malzeme desteğinde bulunacağız” ifadelerini kullandı.



“Her zaman amatör sporun ve sporcunun yanında olacağız”

Konya’nın 2021 İslam Dayanışma Oyunları’na hazırlandığını hatırlatan Başkan Altay, “Aslında Konya’da sporun bir kültür olması açısından çok önemli bir iş. 2021’den sonra Konya’nın bir spor şehri olması için hep birlikte çaba sarf etmemiz gerekiyor. İnşallah burada malzemesini temin ettiğimiz tesislerini oluşturduğumuz sporcular da ülkemize çok önemli başarılar sağlayacaklar. Göğsümüzü kabartacak işler yapacaklar. Biz de her zaman amatör sporun ve sporcunun yanında olacağız” diye konuştu.



“Konya şanslı bir şehir”

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, “Genç denince, sporcu denince çok heyecanlanıyoruz. Çünkü gençliğin bedenen, ruhen, fikren gelişmiş olması, moral motivasyonunun yüksek olması en başta bizim ülkemizin geleceği açısından ümitlere vesile oluyor. Konya şanslı bir şehir. Konya’da yaşayan gençlerimiz şanslı. Buradaki idareciler tamamen kendini bu işe adamış idarecilerden oluşuyor. Bu manada Büyükşehir Belediye Başkanımıza da verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanarak Konya’ya kazandırılan Mehmet Oktut Spor Tesisinin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan malzemeler 31 ilçede faaliyet gösteren 86 amatör kulübüne teslim edildi. Programa; Gençlik ve Spor İl Müdür Abdurrahman Şahin ile Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk da katıldı.

KONYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.