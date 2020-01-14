Konyaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

İTTİFAK Holding Konyasyor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda ikinci yarı ve 18'inci haftanın açılış maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak İttifak Holding Konyaspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 7'ye 4 oyun ile devam eden antrenman taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi. Ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci tamamlanan Ferhat Öztorun takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

KONYA 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:58

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 17:59

YATSI 19:20

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