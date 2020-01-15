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Hüyük’te ev yangını

İHA

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Köşk Mahallesinde iki katlı evde çıkan yangın mahalle sakinleri arasında korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrasında söndürülebildiği yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Hüyük’te ev yangını

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı Köşk Mahallesinde iki katlı evde çıkan yangın mahalle sakinleri arasında korku dolu anlar yaşanmasına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonrasında söndürülebildiği yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesinde ikamet edenlerin evde olmadığı sırada saat 03.00'te çıktığı belirtilen yangın, yerleşim merkezinde devriye gezen jandarma ekiplerinin sayesinde fark edilebildi. Yangının bildirilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle uzun uğraşların ardından sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi.
Köşk Mahallesi Muhtarı Ahmet Parlar, itfaiye ekiplerinin halen soğutma çalışmalarına devam edildiğini, eşyalarla birlikte yanan evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, ancak kolluk kuvvetlerinin camların kırılması, bahçedeki korkulukların yere yatırılmış olmasının görülmesi nedeniyle kundaklanma şüphesi üzerinde durduğunu kaydeden muhtar Parlar, ikamet sahiplerinin yerleşim merkezi dışında olması dolayısıyla yangın çıkan evde olay esnasında kimsenin olmadığını dile getirdi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

KONYA

15 Ocak 2020 Çarşamba

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