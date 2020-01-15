Medeniyet Okulu Tiyatrosu görme engelli öğrencilerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediyesi Medeniyet Okulu Sınıf Tiyatrosu, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler İlkokulu öğrenciler için özel bir oyun sahneledi.

Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Medeniyet Okulu Projesi kapsamında okullarda her ay farklı bir konuda eğitici oyunlar sergileyen sınıf tiyatrosu, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında görme engelli öğrencilerle buluştu. Konya genelinde okul okul gezerek ilkokul 4. sınıf ve ortaokul 1. sınıf öğrencilerine değerleri aktaran Medeniyet Okulu Sınıf Tiyatrosu, bu kez Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler İlkokulu öğrencileri için özel bir oyun hazırladı. Çok beğenilen oyundan sonra öğrencilere tekerlekli baston ve Konya Çocuk dergisinde yer alan “Simitçi” hikayesinin anlatıldığı “Braille” alfabesinden oluşan hikaye hediye edilirken minik öğrenciler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

Medeniyet Okulu Sınıf Tiyatrosu, ayda bin 230 okul, 2 bin 980 şube ve 73 bin öğrenci ile buluşuyor.

KONYA 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:32

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