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Meram Belediyesi spor tesisleri ilgi görüyor

İHA

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesine ait Rabia, Aşkan Muhammet Yürükuslu ve Altuncan Hatun Spor Merkezleri ilgi görüyor.

Meram Belediyesi spor tesisleri ilgi görüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesine ait Rabia, Aşkan Muhammet Yürükuslu ve Altuncan Hatun Spor Merkezleri ilgi görüyor.
Meram Belediyesi spor tesislerinin 7'den 70'e her kesimin en modern ve gelişmiş şartlarda spor yapabileceği tesisler haline geldiğini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, tesislerin, sporu bir yaşam biçimi haline getirenlerin ya da getirmek isteyenlere en iyi koşullarda spor yapma imkanı sunduğunu belirtti. Bu imkandan tüm Meram ve Konyalıları yararlanmaya davet eden Başkan Kavuş, “Hangi alanda olursa olsun yatırımlarınızın, projelerinizin, hizmetlerinizin anlam kazanması huzurlu ve mutlu bireylerle mümkün. Huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir hayat içinde spor olmazsa olmaz bir şarttır. İşte hemşehrilerimizin bu duyguyu yakalayabilmeleri adına üç spor tesisimizle hemşehrilerimize en iyi hizmeti verme gayretindeyiz. Özellikle Rabia Spor Merkezimizde gerçekleştirdiğimiz vizyon değişikliği, spor tutkunlarının çok hoşuna gidecek. Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi zaten birçok yönüyle sporseverlerin gözdesi. Yeniliklerle bu ilginin her geçen gün artacağını umut ediyor. Tüm vatandaşlarımızı tesislerimizde spor yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
Meram Belediyesi Rabia Spor Merkezi, aynı anda 200 kişinin fitness, 50 kişinin de stepzumba ve aerobik yapabileceği bir altyapıya sahip oldu. Bu özellikleriyle Konya’nın en büyüğü haline gelen Rabia Spor Tesisi spor tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Rabia Spor Merkezinde, yüzme havuzu, bay bayan fitness salonları, stepzumbaaerobik stüdyoları, step ve plates derslerinin yanı sıra, jimnastik ve tekvando dersleri de verilmeye başlandı. Diğer alanlarda olduğu gibi çok uygun fiyatlarda verilen jimnastik ve tekvando dersleri için kayıtlar ise hala devam ediyor. Yine belediyeye ait Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi de tenis, okçuluk, jimnastik, spening ve reformer aletli plates bölümleriyle bölgenin ve Konya’nın en dikkat çekici merkezlerinden biri olma özelliğini sürdürüyor. 2 kapalı ve 1 açık tenis kortu bulunan tesiste verilen okçuluk derslerinin ise gençler ve yetişkinlerden oluşan 400 üyesi bulunuyor. Çocuklar için verilen jimnastik dersleri yoğun ilgi görürken, kamu kurumları arasında tek olma özelliği ile spening ve reformer aletli plates dersleri de ilgi gören diğer sporlar arasında yer alıyor. Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezinin spor salonunda ise kadınlara yönelik ücretsiz zumba, plates, stepaerobik seansları düzenleniyor.

KONYA

15 Ocak 2020 Çarşamba

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