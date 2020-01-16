Konya’da ev yangını korkuttu

Konya’nın Doğanhisar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ahırda bulunan 8 adet büyükbaş hayvan jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından telef olmaktan kurtarıldı, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında Doğanhisar ilçesi Karaağa Mahallesi'nde Ramazan D’ye (54) ait iki katlı kerpiç ve ahşap evde çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Sebebi henüz tespit edilemeyen yangında evin üst katı tamamen yanarken, alt kat kullanılamaz hale geldi. Evin alt katında bulunan ahırdaki 8 adet büyükbaş hayvan da Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu telef olmaktan kurtarıldı. Yangında can kaybı ve yaralanmaolmazken, yaklaşık 70 bin liralık maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

KONYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

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