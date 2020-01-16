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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Konya Cinayet Bürosu, yıllardır çözülemeyen 4 kayıp dosyasını aydınlattı

DHA

KONYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yıllardır kayıp olarak aranan kişilerin dosyasını raflardan indirerek yeniden çalışma başlattı. Ekipler bu çalışma neticesinde aralarında 15 ve 9 yıldır aranan kişilerin cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. 

KONYA Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yıllardır kayıp olarak aranan kişilerin dosyasını raflardan indirerek yeniden çalışma başlattı. Ekipler bu çalışma neticesinde aralarında 15 ve 9 yıldır aranan kişilerin cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, uzun yıllardır kendilerinden haber alınamayan ve aileleri tarafından kayıp başvurusunda bulunulan kişilerin dosyalarını yeniden incelemeye aldı. 25 kişiden oluşan özel ekip, tozlu dosyaları raflardan indirerek son bir yıl içerisinde aralarında biri 15, diğeri 9 yıldır kayıp olarak aranan kişilerin de olduğu 4 dosyayı çözdü. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı´nın her yıl yayınlanan ve üzerinden 10 yılı aşkın süre geçmiş faili meçhul cinayetleri çözen iller sıralamasında birinci olan Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Kendi bölgeleri dışındaki olayları da aydınlatan ekipler, delilden sanığa ulaşma yöntemiyle başarılı sonuçlar elde ediyor. 15 yıldır faili meçhul cinayetin bulunmadığı kentte bu yıl da çözüm bekleyen 4 cinayet aydınlatıldı.
MİNİBÜSÇÜLER ODASI BAŞKANINI ÖLDÜRÜP, KUYUYA ATMIŞLAR
2019 yılında aydınlatılan iki kayıp cinayetinden biri olan Konya Minibüsçüler Odası eski başkanı Ali Zeybek (49), gece yarısı ortadan kayboldu. Bu konuyla ilgili çalışma başlatan özel ekipler, yaklaşık 600 farklı kamera görüntüsünü inceledi. Polis, plakaları sökük ve bir farı kısık yanan otomobilden yola çıkarak Zeybek'in katil zanlılarına ulaştı. Eyüp Çakıcı (42) ve kardeşi Osman Çakıcı (30) tarafından öldürülen Ali Zeybek'in defineciler tarafından kazılan 10 metrelik kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Osman Çakıcı (30), "Olaydan sonra psikolojim bozuldu. Yemek bile yiyemiyordum. O anlar gözümün önüne geliyordu. İyi ki bizi yakaladınız. İlk defa rahat uyudum" dedi. İki kardeş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
ÖLDÜRÜP, YAKIP SU KUYUSUNA ATMIŞLAR 
Ilgın'da oturan 2 çocuk babası Ali Yanar'ın, 16 Ekim günü eve gelmemesi üzerine ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis, Yanar'ın görüştüğü kişilerin ifadesine başvurdu. Bu kişiler arasında bulunan arkadaşları Hasan Mermer ve Kerim Kayış, Ali Yanar ile aynı akşam buluştuklarını, birlikte alkol aldıklarını söyledi. Araştırmaları derinleştiren polis, Yanar'ın cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı. Suçlamaları birbirinin üzerine atan Hasan Mermer (34) ve Kerim Kayış'ın (32), Ali Yanar'ı tuvalet ihtiyacını giderirken boğazını kestikleri, cesedi yakmaya çalıştıkları, bu olmayınca da olay yerinden 60 kilometre uzaklıkta bulunan su kuyusuna attıkları tespit edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Hasan Mermer, Kerim Kayış ve yakmaları için onlara benzin götüren ağabeyi Kemal Kayış (38) tutuklandı.
TEYZESİNİN KIZINI ÖLDÜRÜP, ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞ
Akşehir ilçesinde daha önce belde statüsünde olan Ortaköy Mahallesi'nde, eşinden boşandıktan sonra anne-babasıyla yaşayan 2 çocuk annesi Zehra Özkan, 2010 yılının Temmuz ayında, evden gezmeye gitti. Ancak bir daha dönmedi. Aile, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan tüm aramalara rağmen Özkan'ın izine rastlanamadı. Cinayet Büro Amirliğine bağlı özel ekip, dosyayı yeniden açtı. Ekipler, o dönem Akşehir'e yakın olan Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Akar mevkiindeki ormanlık alanda, yabani hayvanlar tarafından parçalandığı için tanınmayacak halde olan bir kadın cesedi bulunduğu belirledi. Cesedin, Zehra Özkan'a ait olabileceği ihtimali üzerine çalışmalar bu yönde yoğunlaştırıldı. Polis, daha önce 2 kez boşanan Zehra Özkan'ın, o dönem evli olan teyzesinin oğlu Ramazan Çınar ile gönül ilişkisi olduğunu belirledi. Çınar'ın kadın cesedinin bulunduğu bölgeye gelip gittiğini saptadı. Ardından Çınar'ı teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan çalışma sonrası Çınar gözaltına alındı. Çınar sorgusunda, "İlişkimiz vardı. Zehra'yı alıp Antalya'ya götürdüm. Orada bir gün kaldıktan sonra bir akrabamızın evine götürdüm. Ailesi kayıp başvurusunda bulunmuş. Benden şüphelenmemeleri için Akşehir-Antalya arasında sürekli gidip geldim. Beş gün sonra Zehra'yı ailesinin yanına götürmek için yola çıktım. Zehra, 'Beni eve götürme, dönmek istemiyorum, artık evlenelim' dedi. Ben de evli olduğumu, çocuklarımın olduğunu, bunun için zaman gerektiğini söyledim. Ancak Zehra'yı ikna edemedim. Aramızda tartışma çıktı. Zehra'yı bıçakladım" dedi. Ramazan Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KABLO İLE BOĞUP ÖLDÜRMÜŞLER
Cinayet Büro ekipleri, Çumra ilçesinde 15 yıl önce kaybolan belediye işçisi Necati Keleş'in (31) kayıp dosyasını da 6 ay önce devraldı. İlçeye gidip çalışmaya başlayan ekipler, Keleş'in ikinci eşi olan ve kendisine öldürülmeden 12 gün önce boşanma davası açtığı tespit edilen Sebahat Bilici (47), kardeşi Mustafa Yeşil (44) ve akrabası Kadir Bakır (41) tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Şüphelilerden Kadir Bakır, Keleş'in cesedinin yerini polise gösterirken, olay sonrası cesedin olduğu yere birçok kez geldiğini, yabani hayvanların cesedi çıkarmaması için üzerine taş koyduğunu söyledi. Bakır, cesedi gömdükleri yeri ise hiç unutmadığı belirterek, bölgede 1 metrenin üzerinde kar olmasına rağmen polise cesedin yerini tam olarak gösterdi. Sebahat Bilici ise ifadesinde, "Necati bana evlendiğimiz günden beri şiddet uyguluyordu. Ben de olaydan kısa süre önce boşanma davası açtım. O gün eve geldikten sonra bana 'madem boşanma davası açtın, o zaman üzerine yaptığım malları bana geri vereceksin' diyerek beni dövdü. Ben, ona yaptığım kahvenin içerisine uyku ilacı attım. Necati bir süre sonra uyudu. Kardeşim Mustafa Yeşil ile akrabam Kadir Bakır'ı eve çağırdım. Onlarda Necati'yi boğarak öldürdü. Sonra getirip araziye gömdük'' diye konuştu. Sebahat Bilici, kardeşi Mustafa Yeşil ve akrabası Kadir Bakır çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

KONYA

16 Ocak 2020 Perşembe

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