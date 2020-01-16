Konyaspor’da 2 futbolcu forma giyemeyecek

Süper Lig'in ikinci devre açılış maçında Konyaspor deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak. Yeşilbeyazlılarda sarı kart cezalısı Ali Turan ve tedavisi devam eden Ferhat Öztorun bu mücadelede forma giyemeyecek.

Konyaspor, Süper Lig 20192020 Cemil Usta Sezonu ikinci devre açılış maçında yarın (17 Ocak Cuma günü) deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor maçın hazırlıklarını öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşilbeyazlılarda sarı kart cezalısı Ali Turan ve tedavisi devam eden Ferhat Öztorun dışında eksik oyuncu bulunmuyor. MKE Ankaragücü takımında ise sakat oyuncu bulunmazken, sarı kart cezalısı olan Dever Orgill forma giyemeyecek. 17 Ocak Cuma günü saat 20.00’de Eryaman Stadyumu'nda başlayacak maçta Alper Ulusoy düdük çalacak. Yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Samet Çavuş yapacak.



Galatasaray maçı biletleri satışa çıkıyor

Öte yandan, Konyaspor’un ligin 19. haftasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıkıyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 26 Ocak 2020 Pazar günü saat 19.00’da başlayacak karşılaşmanın elektronik biletleri 20 Ocak Pazartesi saat 10.00’dan itibaren satılmaya başlanacak. Misafir taraftarlar ise biletlerini 22 Ocak Çarşamba günü alabilecek.

KONYA 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:32

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:04

İKİNDİ 15:39

AKŞAM 18:01

YATSI 19:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.