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Konya, yüksek katma değerli üretime odaklanıyor

İHA

Konya'da gerçekleştirilen KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finansal Olanaklar panelinde Konya'nın yüksek katma değerli üretime odaklandığının mesajı verildi.

Konya, yüksek katma değerli üretime odaklanıyor

Konya’da gerçekleştirilen KOBİ’lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finansal Olanaklar panelinde Konya’nın yüksek katma değerli üretime odaklandığının mesajı verildi.
Konya Sanayi Odası (KSO) ve Konya Ticaret Odasının (KTO) desteklediği Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) tarafından düzenlenen 'KOBİ'lere, Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finansal Olanaklar' paneli gerçekleştirildi. Panelde konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın yüksek katma değerli üretime odaklanan yeni bir sıçramanın eşiğinde olduğunu söyleyerek, Konya ile iş yapanın her zaman kazanacağı mesajını verdi.

“Türkiye'de çok özel bir örnek”
Konya Sanayi Odası konferans salonunda yapılan ve KOBİ'lere verilen desteklerin anlatıldığı toplantının açılışında konuşan KSO Başkanı Memiş Kütükcü, Konya'nın Türk sanayisine lokomotiflik yapan şehirlerden biri olduğunu, 2 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirildiğini vurguladı. Konya'nın yüksek katma değerli üretime odaklanan, yeni bir dönemin eşiğinde olduğunu aktaran Kütükcü, "Konyalı sanayicilerimizin 50 yıllık sanayi mücadelesi artık Konya’yı daha stratejik bir geleceğe taşıyor. 24 Konyalı girişimcimizle Aselsan, Konya’da Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikasını kuruyor. Şu anda arazide çalışmalar devam ediyor. Bu süreç devam ederken, şehrimizin nitelikli üretim kapasitesini artıracak yeni bir gelişme daha yaşadık. Aselsan yatırımının da bulunduğu 1 milyon 581 bin metrekarelik alan Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi ilan edildi. Burada da yüksek teknoloji üreten yatırımlar hayata geçecek. Konya Organize Sanayi Bölgemizin 5. kısım genişleme bölgesinde son bir yılda yaptığımız 102 tahsisin 3'te birinin inşaat faaliyetine başlamış olması da, Türkiye'de çok özel bir örnek” dedi.
Konuşmasında model fabrikaya da değinen Kütükcü, model fabrikanın çalışmalarının Konya Ticaret Odasının yürütücülüğünde, Konya Sanayi Odası, Konya Ticaret Odası ve Konya Organize Sanayi Bölgesinin ortak projesi olarak devam ettiğini kaydetti.
Daha sonra konuşan TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin ise, vakıflarının KOBİ'lerin sorunlarının çözümü için kurulduğunu, bu bağlamda KOBİ'lerin desteklenmesine büyük önem verdiklerini, ülkenin birçok yerinde KOBİ'ler ile bir araya gelerek toplantılar organize ettiklerini söyledi. KOBİ'lerin her sorununu dert edindiklerini bunlara çözüm bulabilmek için de KOBİ Akademi uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Kuleyin, burada işletmelere dış ticaret, uygulamalı girişimcilik eğitimleri verdiklerini bildirdi. Türkiye'nin yerli üretim ile uluslararası pazarlarda çok önemli bir konumda yer alacağına inandığını aktaran Kuleyin, devlet desteklerinin de bu anlamda büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

“Konya, 2020'de daha çok üretecek, daha çok ihracat yapacak”
Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş da, Anadolu ekonomisinin canlandığına vurgu yaparak, "Türkiye'de artık ekonomi denince akla sadece İstanbul ve çevresi gelmiyor. Ülkemizde ekonomik olarak yeni güç merkezleri yükseliyor. Tüm bunların sırrı güven, istikrar, moral ve motivasyondur. Konyalı müteşebbisin gerektiğinde devleti ve milleti için üstlendiği sorumluluk takdire şayandır. Konya iş dünyası olarak 2020'de daha çok üreterek, ihracat yaparak, ülkemize yeniden yüksek büyüme temposu kazandırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

“KOBİ'ler işletmelerin yüzde 99.89'unu oluşturuyor”
KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ ise, “Türkiye'de KOBİ’ler işletmelerin yüzde 99,89'ünü oluşturuyor. Ülkemizde oluşmuş olan istihdamın yüzde 74'ünü KOBİ'ler oluşturuyor. Cironun yüzde 66’sını, yatırımların yüzde 58'ini, ihracatın yüzde 56'sını KOBİ'ler yapıyor. KOSGEB olarak biz de KOBİ'lerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Destek programları ile cari açığı azaltmayı ve ithal ürünlerin yerlileştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
KGF Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu da, Konya'nın tarım, ticaret ve sanayileşmede büyük gelişmeler kaydeden bir il olduğuna vurgu yaparak, verdikleri destekleri anlattı.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen panelde ise, işletmelere verilen destekler hakkında bilgi verildi.
Toplantıya Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya Sanayi Odası Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin, Konya Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş, KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Akdağ, KGF Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu ile çok sayıda sanayici katıldı.

KONYA

16 Ocak 2020 Perşembe

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