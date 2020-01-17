Başkan Dinçer, otizmli çocuklarla film izledi

AKSARAY Belediye Başkanı Evren Dinçer, otizmli öğrencilerle sinema izleme etkinliğinde buluştu.

Mehmetçik İlkokulu'nda eğitim gören ve daha önce sinemaya gitmemiş olan otizmli 30 öğrenci ve aileleri, Başkan Evren Dinçer ile birlikte 'Rafadan Tayfa Göbeklitepe' filmini izledi.

Belediye olarak öğrencileri bu gibi sosyal aktivitelere yönlendirdiklerini anlatan Başkan Dinçer, "Bu yavrularımız daha önce hiç sinemaya gitmemiş. Bu nedenle böyle güzel bir sosyal etkinlik düzenledik. Yavrularımızı aileleriyle birlikte misafir ettik. Otizmli çocuklarımızın farkındalığını tekraren anlatmak ve anımsatmak adına böyle bir faaliyeti gerçekleştirdik. Bu organizasyonları gerçekleştiren ekip arkadaşlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Yavrularımız hem sinema filmi izledi hem de tarihimizde önemli yeri olan tarihi miraslarımızdan Göbeklitepe hakkında bilgi edinmiş oldu" dedi.

Başkan Dinçer, filmin sonunda tüm öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtırken, otizmli çocukların velileri ise kendilerine böylesine bir imkanı sağladığı için Başkan Dinçer´e teşekkür etti.



KONYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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