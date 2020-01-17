Kayacık Huzur Bahçelerinde boş parsellere kayıtlar başladı

Konya Büyükşehir Belediyesinin dönemsel olarak hobi amaçlı kiraladığı Kayacık Huzur Bahçelerinde boş olan 304 parsel için başvurular alınmaya başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Kayacık Huzur Bahçelerindeki boş parseller için kayıtlar alınmaya başladı. Şehrin yoğunluğundan ve stresinden uzaklaşarak yeşil içinde vakit geçirmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Huzur Bahçelerinde boş olan 304 adet bahçenin dönemsel olarak kiralanması için kayıtlar www.konya.bel.tr adresi üzerinden alınıyor. 304 bahçeden 100’ü şehit ve gazi aileleri ile engelliler için tahsis edilirken başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek.

Başvurularla ilgili detaylar şu şekilde: “Konya merkez (KaratayMeramSelçuklu) ikametgahlı vatandaşların başvuruları kabul edilecek. Yeni bahçe sözleşmesi 3 yıllık olacak. 50 adet parsele gazilerimiz ve şehitlerimizin birinci derece yakınları; 50 adet parsele de en az yüzde 60 engelli raporu bulunanlar başvurabilecek. Engelliler, gaziler ve şehit aileleri için ayrı ayrı kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kura tarihi ve yeri müracaat sonrasında ilan edilecek.” Başvuru ve detaylı bilgi www.konya.bel.tr adresinde.

KONYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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