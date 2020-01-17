Başkan Altay, karne alan öğrencileri tebrik etti

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitim ve öğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini alan öğrencileri tebrik ederek güzel ve verimli bir tatil geçirmelerini diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Altay, 20192020 eğitimöğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Geleceğimizin teminatı olan çocukların yoğun tempoda geçen bir dönemin ardından yarıyılı tatiline girdiğini belirten Başkan Altay, “Bütün öğrencilerimize bol bol dinlendikleri verimli bir tatil diliyorum. Özellikle Bilim Merkezimizin Bilim Kamplarına katılmalarını, kitap okuyarak vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmelerini, Büyükşehir Belediyemizin Şehit Tiyatrosundaki oyunları izlemelerini tavsiye ediyorum. Geleceği imar edecek çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri adına gayret gösteren bütün öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum” dedi. Velilere de seslenen Başkan Altay, “Çocuklarımızın başarısını karne notlarının değil, onların tutum ve davranışlarının belirlediğini unutmadan bütün çocuklarımıza karşı anlayışlı olalım, onlara yol gösterelim. Bu iki haftalık arayı öğrencilerimizin çok iyi değerlendireceği kanaatindeyim. Tatilin hayırlı olmasını diliyor, bütün öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve eğitim ordumuzun neferlerine sağlıklı ve güzel bir tatil diliyorum” ifadelerini kullandı.

KONYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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