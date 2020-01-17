Konya’ya şehit ateşi düştü

Hakkari'de nöbet tuttuğu esnada sızma girişimine karşı attığı el bombasının yakınına düşmesi sonucu yaralanan Konya'nın Ilgın ilçesi nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Fevzi Altınayak, kaldırıldığı hastanede şehit düştü.



Edinilen bilgiye göre, Hakkari 34. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Fevzi Altınayak, nöbet tuttuğu esnada sızma girişimine karşı attığı el bombasının yakınına düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Fevzi Altınayak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi yetkililer tarafından Ilgın ilçesine bağlı Dığrak Mahallesi'nde ikamet eden ailesine ulaştırıldı. Şehadet haberini alan baba Mehmet, anne Elif Altınayak gözyaşlarını tutamadı. Şehit askerin bekar ve 5 kardeşi olduğu öğrenildi.



Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada da, "Hakkari 34. Hudut Tugay Komutanlığı emrinde görevli Piyade Sözleşmeli Fevzi Altınayak, 17 Ocak 2020 tarihinde nöbet tuttuğu esnada sızma girişimine karşı atmış olduğu el bombasının yakınına düşmesi sonucu yaralanmış olup, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştur" ifadelerine yer verildi.

KONYA 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:32

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