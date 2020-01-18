MHP'li Akça'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

KONYA'da MHP Akşehir İlçe Başkanı Salih Akça, Ak Parti'de ByLock kullanan 120 ila 180 arasında milletvekili olduğu iddiasında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Akça, Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçesinde, Kılıçdağoğlu'na 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç ve suçluyu övme', 'Üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından kamu dava açılmasını talep etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da gazeteciler ile bir araya geldiği toplantıda, FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ak Parti'de ByLock kullanan 120 ila 180 arasında milletvekili olduğu iddiasına değindi. Bahçeli'nin konuyla ilgili açıklamalarının ardından MHP Akşehir İlçe Başkanı Avukat Salih Akça, Kılıçdaroğlu hakkında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Akça, suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun 3 Nisan 2017 tarihinde ve sonrasında yapmış olduğu açıklamalarında, "'ByLock'çu vekiller açıklansın. Ak Parti'de 120 ila 180 arasında ByLock kullanan milletvekili var. Saat 20.00'de darbe mi olurdu ? ByLock'çu milletvekillerinin açıklanmaması kontrollü darbe tezini güçlendiriyor" dediğini anlattı.

Ayrıca CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, "YPG vatanını kurtarmak isteyen oluşum" ve "Piknik yapan teröristleri vuruyorsunuz" şeklinde beyanatları bulunduğunu belirtip, 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suç ve suçluyu övme', 'Üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçlarından kamu dava açılmasını talep etti.



KONYA 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:31

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