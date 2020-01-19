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Karataylı çocuklar geleceğe sporla hazırlanıyor

İHA

Karataylı çocuklar geleceğe sporla hazırlanıyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren voleybol takımının antrenmanını izledi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, tarafından yeniden canlandırılan Karatay Belediyesi Spor Kulübü, geleceğin sporcularının yetişmesi için büyük gayret sarf ediyor. Bu yıl futbol, voleybol, masa tenisi, kick boks, tekvando, güreş ve satranç olmak üzere 7 branşta toplamda 240 sporcunun bulunduğu Karatay Belediyesi Spor Kulübüne bağlı sporcular, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi, Celalettin Karatay Eğitim Merkezi, Nihat Gün Sahası, Ulubatlı Hasan Spor Salonu ve 23 Nisan İlkokulu’nda lisanslı hocalar eşliğinde antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’ne giderek burada antrenman yapan voleybol takımıyla bir araya geldi. Karatay Belediyesi Spor Kulübü yöneticilerinin yanı sıra voleybol tamının antrenör ve sporcularıyla bir süre sohbet eden Başkan Kılca, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“Geleceğimiz ve ülkemiz sizlere emanet”
Başkan Kılca, geleceğin sporcularının yetişmesi ve başarılı bireyler olabilmeleri için Karatay Belediyesi olarak birçok çalışma yürüttüklerini belirterek, Karatay Yaz Spor Okulu projesinin hayata geçmesi ve Karatay Belediyesi Spor Kulübü’nün yeniden canlandırılmasının da bunun bir parçası olduğunu söyledi. Başkan Kılca, “Ben öncelikle bütün sporcularımıza canı gönülden başarılar diliyorum. Geleceğimiz ve ülkemiz sizlere emanet. İnanıyorum ki geleceğimizin başarılı sporcuları sizler olacaksınız. Her biriniz sadece bir sporcu değil, belki cumhurbaşkanı, vali, doktor veya öğretmen olacaksınız. Ama öncelikle zihniniz kadar beden sağlığınızla da örnek olmalısınız. Buralar da işte bunun için iyi birer fırsattır diye düşünüyorum. Bu kapsamda bizler sizler için çalışıyoruz. Karatay Yaz Spor Okulu’yla bu yaz güzel bir başlangıç yaptık. Karatay Belediyesi Spor Kulübümüzü de yeniden canlandırdık. Kulübümüz bünyesinde birçok çocuğumuz ve gencimiz, pek çok branşta spor yapma imkanı buluyor. Bizler de Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin spora yönlendirilmesi, çocuklarımızın kendilerini yetiştirip ilçemizi, şehrimizi ve ülkemizi temsil etmesi için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceğiz. Malzeme, hoca, spor salonu ve daha birçok konuda sizlerin yanında olacağız. Yeter ki sizler spor yapmaya devam edin. Çünkü sizler spor yaparsanız hem yaşamlarınızda hem de eğitim hayatınızda çok daha başarılı olursunuz” ifadelerini kullandı.

KONYA

19 Ocak 2020 Pazar

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