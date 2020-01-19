Tantavi usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç’ı ağırladı

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç’ı fotoğrafseverlerle buluşturdu.

Usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç, her Cumartesi mutad olarak gerçekleştirilen ‘Tantavi Söyleşileri’ kapsamında, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde fotoğrafseverlerle buluştu. Fotoğraf sergisinin açılışı ile başlayan söyleşi öncesinde Sağdıç, sergiye katılanlara tüm fotoğrafları ve hikayelerini tek tek anlattı. Program daha sonra Ozan Sağdıç’ın ‘Fotoğrafla 60 yıl’ sinevizyon gösterisi ile devam etti. Fotoğrafseverlerin büyük beğenisini kazanan gösterimin ardından moderatörlüğünü Hamit Yalçın ve Muammer Ulutürk’ün yaptığı söyleşi gerçekleştirildi. Ozan Sağdıç söyleşide katılımcılara sanat hayatına ve fotoğraf sanatına nasıl başladığını ve sanatla geçen 60 yılını anlattı. Sanata ve fotoğrafa çok küçük yaşlardan itibaren ilgi duymaya başladığını ifade eden usta fotoğrafçı, daha lise yıllarında Türkiye’nin o zamanki en önemli dergilerinden birinde dönemin ünlü gazetecileri ve fotoğrafçılarıyla birlikte çalışmaya başladığını belirtti. Geçen 60 yıllık süre zarfında mesleki gelişimini ve hatıralarını da anlatan Ozan Sağdıç, söyleşinin sonunda konukların sorularını yanıtladı.



“Konya’nın kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz”

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinin, açıldığı günden bu yana Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu birbirinden değerli isimleri ağırladığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Tantavi Söyleşileri’ kapsamında duayen fotoğrafçı Ozan Sağdıç’ı da konuk etmekten ve onu sanatseverlerle buluşturmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Merkezin, birçok sergi ve sanatçıya ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Kavuş, “Meram Belediyesi olarak, kültürün, sanatın ve sanatçının her daim yanında olduğumuzun en önemli göstergesi bu buluşmalar. Alanında uzman isimleri, usta sanatçıları, Konya ve Meram ile buluşturuyor olmanın kıvancını yaşıyoruz. Ozan Sağdıç sergisi ve söyleşisi de bunların en güzel örneklerinden biri oldu. Türkiye’nin alanında en değerli isimlerini Konya ile buluşturmaya, Konya’nın kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu sebeple tüm sanatseverlere ‘Tantavi’yi takipte kalmaları’ tavsiyesinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.

Ozan Sağdıç’ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergi 24 Ocak Cuma akşamına kadar fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunulacak.

KONYA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:31

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