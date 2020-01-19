Tantavi usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç’ı ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tantavi usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç’ı ağırladı

İHA

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç'ı fotoğrafseverlerle buluşturdu.

Tantavi usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç’ı ağırladı

Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi, usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç’ı fotoğrafseverlerle buluşturdu.
Usta fotoğrafçı Ozan Sağdıç, her Cumartesi mutad olarak gerçekleştirilen ‘Tantavi Söyleşileri’ kapsamında, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde fotoğrafseverlerle buluştu. Fotoğraf sergisinin açılışı ile başlayan söyleşi öncesinde Sağdıç, sergiye katılanlara tüm fotoğrafları ve hikayelerini tek tek anlattı. Program daha sonra Ozan Sağdıç’ın ‘Fotoğrafla 60 yıl’ sinevizyon gösterisi ile devam etti. Fotoğrafseverlerin büyük beğenisini kazanan gösterimin ardından moderatörlüğünü Hamit Yalçın ve Muammer Ulutürk’ün yaptığı söyleşi gerçekleştirildi. Ozan Sağdıç söyleşide katılımcılara sanat hayatına ve fotoğraf sanatına nasıl başladığını ve sanatla geçen 60 yılını anlattı. Sanata ve fotoğrafa çok küçük yaşlardan itibaren ilgi duymaya başladığını ifade eden usta fotoğrafçı, daha lise yıllarında Türkiye’nin o zamanki en önemli dergilerinden birinde dönemin ünlü gazetecileri ve fotoğrafçılarıyla birlikte çalışmaya başladığını belirtti. Geçen 60 yıllık süre zarfında mesleki gelişimini ve hatıralarını da anlatan Ozan Sağdıç, söyleşinin sonunda konukların sorularını yanıtladı.

“Konya’nın kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz”
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinin, açıldığı günden bu yana Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu birbirinden değerli isimleri ağırladığını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Tantavi Söyleşileri’ kapsamında duayen fotoğrafçı Ozan Sağdıç’ı da konuk etmekten ve onu sanatseverlerle buluşturmuş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Merkezin, birçok sergi ve sanatçıya ev sahipliği yaptığını belirten Başkan Kavuş, “Meram Belediyesi olarak, kültürün, sanatın ve sanatçının her daim yanında olduğumuzun en önemli göstergesi bu buluşmalar. Alanında uzman isimleri, usta sanatçıları, Konya ve Meram ile buluşturuyor olmanın kıvancını yaşıyoruz. Ozan Sağdıç sergisi ve söyleşisi de bunların en güzel örneklerinden biri oldu. Türkiye’nin alanında en değerli isimlerini Konya ile buluşturmaya, Konya’nın kültür ve sanat hayatına katkı sunmaya devam edeceğiz. Bu sebeple tüm sanatseverlere ‘Tantavi’yi takipte kalmaları’ tavsiyesinde bulunuyorum” ifadelerini kullandı.
Ozan Sağdıç’ın çektiği fotoğraflardan oluşan sergi 24 Ocak Cuma akşamına kadar fotoğraf tutkunlarının beğenisine sunulacak.

KONYA

19 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 06:31
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 13:05
  • İKİNDİ 15:42
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:25
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sosyal medya karışık bir kişilik yapısı ortaya çıkarıyor Selçuk Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yavuz Selvi: “Biz sosyal medyayı değil, sosyal medya bizi kullanıyor”
YEREL HABERLER Sosyal medya karışık bir kişilik yapısı ortaya ...
Karataylı çocuklar geleceğe sporla hazırlanıyor
YEREL HABERLER Karataylı çocuklar geleceğe sporla hazırlanıyor
Park tartışmasında kadının kaburgasını kıran akademisyene 15 yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Park tartışmasında kadının kaburgasını ...
Buğday silosuna düşen işçi öldü
YEREL HABERLER Buğday silosuna düşen işçi öldü
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Konya’da Talasemi Güncel Tedavi ve Bilgilendirme Paneli
YEREL HABERLER Konya’da Talasemi Güncel Tedavi ve Bilgilendirme ...
Beyşehir’de palyatif hasta ve yakınlarına moral etkinliği
YEREL HABERLER Beyşehir’de palyatif hasta ve yakınlarına moral ...
Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Şanssızlığımızı kırıp, tünelin ucundaki ışığı gördük
YEREL HABERLER Konyaspor Basın Sözcüsü Öten: Şanssızlığımızı kırıp, ...
Tabancayla ayaklarından ve sırtından vuruldu
YEREL HABERLER Tabancayla ayaklarından ve sırtından vuruldu
MHP'li Akça'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
YEREL HABERLER MHP'li Akça'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
Konyaspor 11 hafta sonra 3 puana kavuştu
YEREL HABERLER Konyaspor 11 hafta sonra 3 puana kavuştu
Konya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Konya'ya şehit ateşi düştü
Konya’ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Konya’ya şehit ateşi düştü
Başkan Altay’dan su fiyatlarıyla ilgili erteleme müjdesi
YEREL HABERLER Başkan Altay’dan su fiyatlarıyla ilgili erteleme ...
Hüyüklü öğrenciler Konya Bilim Merkezi gezisi
YEREL HABERLER Hüyüklü öğrenciler Konya Bilim Merkezi gezisi
Ereğli Belediyesinden kar yağışına tedbir
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden kar yağışına tedbir
Rektör Şahin, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Rektör Şahin, öğrencilerin karne heyecanına ortak ...
Konya’da 458 bin 49 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
YEREL HABERLER Konya’da 458 bin 49 öğrenci yarıyıl tatiline girdi
Konya Büyükşehir’in Bisiklet Master Planı UNESCO’da ödül aldı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’in Bisiklet Master Planı UNESCO’da ...
Başarılı sporculardan Başkan Akkaya’ya ziyaret
YEREL HABERLER Başarılı sporculardan Başkan Akkaya’ya ziyaret
Uzmanlardan öğrencilere 15 tatili iyi değerlendirin uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan öğrencilere 15 tatili iyi değerlendirin ...
Gazlı içeceklerin zararları saymakla bitmiyor
YEREL HABERLER Gazlı içeceklerin zararları saymakla bitmiyor
Platonik aşk cinayeti sanığının akli dengesinin araştırılmasına karar verildi
YEREL HABERLER Platonik aşk cinayeti sanığının akli dengesinin ...
Akşehir'de 17 bin 645 öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Akşehir'de 17 bin 645 öğrenci karne aldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X