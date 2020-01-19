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Şehit cenazesindeki askerlere montlarını verdiler

İHA

Konya'nın Ilgın ilçesinde dün toprağa verilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde gençlerin soğukta bekleyen tören mangasındaki askerlere kendi montlarını vermesi duygulu anlar yaşattı.

Şehit cenazesindeki askerlere montlarını verdiler

Konya'nın Ilgın ilçesinde dün toprağa verilen şehit Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak'ın cenaze töreninde gençlerin soğukta bekleyen tören mangasındaki askerlere kendi montlarını vermesi duygulu anlar yaşattı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde görev yaptığı esnada teröristlerin sızma girişimine karşı attığı el bombasının patlaması sonucu yaralanarak hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak’ın Konya'nın Ilgın ilçesindeki cenaze töreninde vatandaşlar tarafından çekilen bir fotoğraf dikkat çekti. Cenaze töreninde havanın soğuk olması askerlere de zor anlar yaşattı. Ayakta bekleyen askerlerin üşümemesi için bir grup genç, kendi mont ve ceketlerini tören mangasında saygı atışı yapmak için bekleyen askerlere giydirdi. Vatandaşların çektiği bu anlar sosyal medyada büyük ilgi çekerken, duygulu dolu anlar da yaşattı.

KONYA

19 Ocak 2020 Pazar

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