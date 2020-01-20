Konya’da yaralı halde bulunan atmaca tedavi altına alındı.

Merkez Selçuklu ilçesi Karaömerler Mahallesinde bir vatandaş tarafından uçamadığı gözlenen bir atmaca bulundu. Durumun ihbar edilmesi üzerine adrese Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yaralı olduğu tespit edilen atmaca teslim alınarak tedavisi ve rehabilitasyonu yapılmak üzere Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine götürüldü. Yaralı atmacanın tedavisi tamamlandıktan sonra yeniden doğal yaşam alanına serbest bırakılacağı öğrenildi.

KONYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:31

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