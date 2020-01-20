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3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması başvuruları başladı

İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'nın üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında Türkiye'den ve dünyadan nitelikli eserlerin katılacağı yarışmaya başvurular www.konya.bel.tr adresi üzerinden başladı.

3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışması başvuruları başladı

Konya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’nın üçüncüsünü gerçekleştiriyor. Hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında Türkiye’den ve dünyadan nitelikli eserlerin katılacağı yarışmaya başvurular www.konya.bel.tr adresi üzerinden başladı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışmayı hat, tezhip, minyatür ve çini gibi başlıca İslam sanatlarının uluslararası mecrada daha iyi tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediklerini ifade etti. Konya’nın kadim bir tarihe ve önemli bir ilmi birikime sahip olduğunu ve bu birikimiyle Türkİslam medeniyetine geçmişte büyük hizmetlerde bulunduğunu kaydeden Başkan Altay, Konya’nın tarihi kimliği ve yetiştirdiği büyük isimleriyle İslam dünyasında hala önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Konya’nın günümüzde hat, tezhip, minyatür, çini gibi sanatların en üst seviyede icra edildiği bir merkez konumunu koruduğunu kaydeden Başkan Altay, “İki yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması’na dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda yarışmacı oldukça nitelikli eserlerle katılıyor. Başvuruları başlayan yarışmaya bu yıl da birçok ülkeden çok sayıda eserin katılmasını bekliyoruz” dedi.

Yarışmaya katılım şartları ve ödüller
Yarışmada sanatçılardan hat sanatında “Celi Sülüs ve Sülüs” yazı çeşitlerini aynı eserde tasarlanması istenecek. Tezhipte konu olarak zahriye sayfası, şekil serbest olarak belirlendi. Minyatürde daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Hazreti Mevlana’nın Mesnevi’sinden hikayeler konu olacak. Çinide ise Türkİslam çini sanatının klasik teknikleriyle uygulanmış özgün eserler çalışılacak. 3. Uluslararası İslam Sanatları Yarışmasında hat, tezhip, minyatür ve çini dallarının her biri için 10’ar ödülün verileceği yarışmada, birincilik ödülü 30 bin, ikincilik ödülü 20 bin, üçüncülük ödülü de 10 bin lira olarak belirlendi. Yarışmada ayrıca 7 bin lira değerinde 5 mansiyon ödülü ve 5 bin lira değerinde 2 teşvik ödülü verilecek. Böylelikle her branş için 105 bin lira olmak üzere toplamda 420 bin lira tutarında ödül dağıtılacak.

Yarışmanın jürileri alanlarının en iyisi
Yarışmanın jürisi alanlarında uluslararası çapta tanınmış sanatçılardan oluşurken ayrıca bu sanatlarda üstat konumunda olan isimler de şeref üyesi olarak değerlendirmeye davet edilecek. Jüri üyeleri: Prof. Dr. Faruk Taşkale (Tezhip), Necati Sancaktutan (Tezhip), Nilüfer Kurfeyz (Tezhip), Doç. Dr. Fatih Özkafa (Hat), Ferhat Kurlu (Hat), Betül Bilgin (Minyatür), Savaş Çevik (Hat), Güvenç Güven (Çini), Levent Kum (Çini), Ferhat Akıl (Minyatür). Şeref Üyeleri: Ahmed Ziya İbrahim, Prof. M. Uğur Derman, Hasan Çelebi, Fuat Başar, Prof. Dr. Çiçek Derman, Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz, Ali Toy. Yarışma sonucunda ödüle layık görülen eserler 2020 yılı Hazreti Mevlana’yı Anma Etkinlikleri boyunca sergilenecek. Ödüller, yarışma şeref ve jüri üyeleri ile dereceye giren sanatçıların da katılacağı uluslararası bir törenle dağıtılacak. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve şartnameye Türkçe, İngilizce, Arapça, Farsça ve Çince olarak konya.bel.tr/islamsanatlari sayfasından ulaşılabiliyor.

KONYA

20 Ocak 2020 Pazartesi

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