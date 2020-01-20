Konya'da 420 bin lira ödüllü İslam Sanatları Yarışması

KONYA Büyükşehir Belediyesi'nce, bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirecek 'Uluslararası İslam Sanatları Yarışması'nda hat, tezhip, minyatür ve çini kategorilerinde toplam 420 bin lira ödül dağıtılacak.

Yarışma başvurularının başladığını duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışmayı hat, tezhip, minyatür ve çini gibi başlıca İslâm sanatlarının uluslararası mecrada daha iyi tanıtılmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediklerini söyledi. Konya´nın tarihi kimliği ve yetiştirdiği büyük isimleriyle İslam dünyasında hala önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Altay, ''İki yılda bir gerçekleştirilen Uluslararası İslam Sanatları Yarışması´na dünyanın birçok ülkesinden çok sayıda yarışmacı oldukça nitelikli eserlerle katılıyor. Başvuruları başlayan yarışmaya bu yıl da birçok ülkeden çok sayıda eserin katılmasını bekliyoruz" dedi.

Yarışmada sanatçılardan hat sanatında 'Celî Sülüs ve Sülüs' yazı çeşitlerini aynı eserde tasarlanması istenecek. Tezhipte konu olarak zahriye sayfası, şekil serbest olarak belirlendi. Minyatürde daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Hz. Mevlana´nın Mesnevi´sinden hikayeler konu olacak. Çinide ise Türk-İslâm çini sanatının klasik teknikleriyle uygulanmış özgün eserler çalışılacak.

Hat, tezhip, minyatür ve çini dallarının her biri için 10´ar ödülün verileceği yarışmada; birincilik ödülü 30 bin, ikincilik ödülü 20 bin, üçüncülük ödülü de 10 bin lira olarak belirlendi. Yarışmada ayrıca 7 bin lira değerinde 5 mansiyon ödülü ve 5 bin lira değerinde 2 teşvik ödülü verilecek. Böylelikle her branş için 105 bin lira olmak üzere toplamda 420 bin lira tutarında ödül dağıtılacak.





KONYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:31

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