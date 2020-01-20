Muhtar Altınayak: Askerlerimizin omuzlarına montlarını koyanlarla gurur duyduk

KONYA'da, şehit sözleşmeli er Fevzi Altınayak'ın (22) cenazesinde, tören mangasındaki askerler üşemesin, diye montlarını omuzlarına koyanlar için şehidin amcası olan Muhtar Ercan Altınayak, "Onlar üşürken, bizim sıcakta durmayı vicdanımız götürmez. Burada neyimiz var neyimiz yok malımız da canımız da askerimize, polisimize feda olsun. Görüntüleri izleyince ülkemiz için ülkemizin çocukları için bir Ilgınlı olarak bir Yörük köyü olan Dığraklı olarak hepsiyle gurur duyduk, şeref duyduk" dedi.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta, cuma günü teröristlerin sızma girişimini engellemek isterken, yaralanan piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Ercan Altınayak'ın cenazesi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Dığrak Mahallesi'nde cumartesi günü düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Bu sırada tören mangasında görevli 8 askerin üşüdüğünü fark eden mahalle sakinleri, üzerlerindeki montları çıkarıp, askerlerin omuzuna örttü. Cenazeye katılanları duygulandıran bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

'ASKERİMİZE, POLİSİMİZE HER ŞEYİMİZ FEDA OLSUN'

Dığrak Mahallesi'nin muhtarı, şehidin amcası Ercan Altınayak, görüntülerin kendilerini de duygulandırdığını belirterek, ''Bizim evlatlarımız da biz de vatan için her zaman ölmeye hazırız. Bizim için vatan kıymetlidir. Onlar üşürken, bizim sıcakta durmayı vicdanımız götürmez. Burada neyimiz var neyimiz yok malımız da canımız da askerime, polisimize feda olsun. Bir tek Fevzi Altınayak değil, bütün askerler bizim evladımız. Vatan toprağına bir yeğen verdik, bu saatten sonra bütün hepsi benim yeğenim. Hepsi Fevzi Altınayak'tır. Bizim isteğimiz vatan sağ olsun. Görüntüleri izleyince ülkemiz için ülkemizin çocukları için bir Ilgınlı olarak bir Yörük köyü olan Dığraklı olarak hepsiyle gurur duyduk, şeref duyduk" diye konuştu.

Şehit Fevzi Altınayak'ın askerliği çok sevdiğini belirten amca Altınayak, ''Yeğenim Fevzi, seve seve isteyerek, bu mesleğe girdi. 2 ay önce izne gelmişti. Evlilik planları vardı; ama kısmet olmadı" dedi.

'KENDİLERİ ÜŞÜDÜ AMA İNSANLARIN İÇİ ISINDI'

Şehidin akrabası Ali Galip Küçük ise "Yandık, yıkıldık ama bu öteden beri var. Demek ki sırası gelmiş, boynumuz kıldan ince. Biz Anadolu insanıyız. Gençlerimiz görmüş, üşüdüklerine dayanamamışlar. Belki onlara derman olmamıştır ama içlerinden gelip askerlerimizin üzerine montlarını örtmüşler. Kendileri üşüdü ama insanların içi ısındı. Allah onlardan razı olsun" dedi.



KONYA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:31

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