Öldürülen belediye başkanına şehitlik unvanı verildi

Konya’da geçen yıl öldürülen Doğanhisar İlçe Belediye Başkanı İhsan Öztoklu’ya ‘Görev Şehidi’ unvanı verildi. Kararı değerlendiren anne Fatma Öztoklu, “Bende şehit annesi oldum. Şehidim ailesi de şehit ailesi olarak bilinecek” dedi.

31 Mart 2019 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın MHP adayı olarak Konya’nın Doğanhisar İlçesi Belediye Başkanı seçilen İhsan Öztoklu (42), 24 Mayıs 2019 tarihinde ilçeye bağlı Başköy Mahallesinde saldırıya uğradı.

Mahalle meydanına ismi ve resmi bulunan ‘Haydi Bismillah. Tüm Doğanhisarlı hemşehrilerimize gönülden teşekkürler’ yazılı afiş nedeniyle tartıştığı İYİ Partili Belediye Başkan Adayı Abdullah Koç, oğlu Abdurrahman Koç (25) ve şahsın amcası Osman Koç’un saldırısına uğrayan Başkan Öztoklu bıçaklanarak ağır yaralandı. Başkan Öztoklu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İnşaat mühendisi 2 çocuk babası İhsan Öztoklu’nun geride bıraktığı ailesi, ‘Görev Şehidi’ unvanı verilmesi için müracaatta bulundu. Başkan Öztoklu’ya İçişleri Bakanlığı oluruyla ‘Görev Şehidi’ unvanı verildi.



“Bende şehit annesi oldum”

İhsan Öztoklu’nun annesi Fatma Öztoklu, kendisinin de artık bir şehit annesi olduğunu söyledi. Oğlunun acısını yüreklerinde yaşamaya devam ettiklerini kaydeden anne Öztoklu, “Oğlumun yokluğunu çok arıyorum. Suçsuz yere savunmasız bir şekilde öldürüldü. Şehidimin geride bıraktığı eşi, bir kız bir de oğlu var. Şehit unvanı verildiği için sevinçliyim. Bende şehit annesi oldum. Şehidimin evlatları da şehit çocuğu, ailesi de şehit ailesi olarak bilinecek” dedi.



“Şehidimizin acısını ilk günkü gibi hissediyoruz”

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yaptığı açıklamada, şehit başkan İhsan Öztoklu’nun acısını ilk günkü gibi hissettiklerini söyledi. Ailenin yaptığı başvurunun MHP olarak Ankara’da takipçisi olduklarını belirten Mustafa Kalaycı, “50 yılı aşan mazisinde sayısız Ülkü şehidi veren partimiz diğer şehitlerimizin olduğu gibi Başkanımız İhsan Öztoklu’nun acısını da ilk günkü gibi hissetmektedir. Uğradığı saldırının ardından ‘Şehit’ olan başkanımıza görev şehidi unvanı vermiştir. 20 Mayıs 2015 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi belediye başkanı Cüneyt Yıldız’ın şehit edilmesi örnek gösterilerek Öztoklu ailesinin başvurusu yasal işlemler tamamlanarak karara bağlanmıştır. Şehit unvanı verilen merhum İhsan Öztoklu başkanımızın ailesi sosyal haklardan yararlanacaktır. SGK tarafından ailesine şehit maaşı bağlanmıştır” dedi.

Başkan Öztoklu’yu şehit eden 3 tutuklu şahsın Konya Adliyesinde hakim karşısına çıkması için ailesinin talebinin de dikkate alındığını kaydeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, İhsan Öztoklu isminin yaşatılması amacıyla uygun görülecek bir tesise yada caddeye adının verilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

KONYA 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:30

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:06

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:08

YATSI 19:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.